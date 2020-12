Pierwsze szczepionki będą w Polsce 26 grudnia. Szczepienia zacznie szpital MSWiA w Warszawie

Pierwsze szczepionki przeciw COVID-19 – 10 tysięcy sztuk – dotrą do Polski w drugi dzień Świąt – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dzień później mają rozpocząć się szczepienia. Pierwsza osoba ma zostać zaszczepiona w szpitalu MSWiA w Warszawie.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział we wtorek, że chciałby, aby szczepionka przeciwko COVID-19 była prawdziwym przełomem dla zdrowia publicznego. – Im szybciej zwalczymy wirusa, tym szybciej będziemy mogli powrócić do gospodarczej normalności – podkreślił szef rządu.



Premier na konferencji prasowej w warszawskim szpitalu MSWiA ocenił, że szczepionka przeciw COVID-19 jest „światełkiem w tunelu”, a na zachodzie szczepienia mają już miejsce od kilkunastu dni.



– Widać, że te szczepienia przebiegają w sposób prawidłowy, że różnego rodzaju skutki uboczne, których ludzie się obawiali i obawiają, one występują w bardzo, bardzo, bardzo niewielkim procencie – mówił.





Szczepionka jest dobrowolna

Mateusz Morawiecki przypomniał, że szczepionka jest dobrowolna. – Gorąco zachęcamy wszystkich do tego, żeby ona stała się tym prawdziwym przełomem. Przełomem dla zdrowia publicznego, zdrowia indywidualnego wszystkich ludzi, ale także przełomem w życiu gospodarczym, bo jedno z drugim jest splecione - im szybciej zwalczymy wirusa, tym szybciej będziemy mogli powrócić do gospodarczej normalności, tym łatwiej obronimy miejsca pracy - tak jak do tej pory z powodzeniem to czyniliśmy – powiedział premier.– powiedział szef rządu.

„Jeżeli będzie brakowało chętnych do szczepień z grup priorytetowych, będziemy szczepić grupy kolejne”

„Polska zamówiła powyżej 60 mln dawek szczepionki”

Jeżeli będzie brakowało chętnych do zaszczepienia się przeciwko Covid-19 w grupach priorytetowych, to będziemy– zaznaczył Mateusz Morawiecki.Szef rządu został zapytany na konferencji prasowej o to, jak zostanie rozwiązana kwestia szczepień osób, które chciałyby się zaszczepić jak najszybciej, a nie są w grupie priorytetowej.Morawiecki przyznał, że rzeczywiście może wystąpić taka sytuacja, że grupa, która w danym momencie ma swoją kolejność w szczepieniu, nie będzie wystarczająco duża, żeby można było wykorzystać wszystkie dostępne szczepionki.– Opracowujemy zatem procedurę, która najwcześniej będzie potrzebna dopiero pod koniec stycznia lub może w lutym, po to, żeby szczepionki się nie marnowały – oświadczył premier. Wskazywał, że Polska zamówiła powyżej– Jeżeli będzie brakowało chętnych w danej grupie, to będziemy starali się grupy kolejne zachęcać, zapraszać do szczepień, żeby jak najmniej dawek się marnowało – dodał premier.

„Chcę by w niemal każdej gminie cały proces szczepień przebiegł jak najszybciej”

Przygotowujemy infrastrukturę, którą mogę nazwać nadmiarową; chcę, by niemal w każdej gminie było więcej możliwości po to, by cały proces szczepień przeciw Covid-19 przebiegał jak najszybciej i żeby wykorzystać w krótkim czasie jak największą liczbę dawek – dodał Mateusz Morawiecki.Premier pytany był także o„Idąc tutaj na konferencję prasową miałem możliwość bardzo dokładnie przyjrzeć się temu, jak będzie wyglądał proces szczepień. Pani doktor pokazała mi to na przykładzie jednego z sześciu gabinetów” – podkreślił szef rządu na konferencji w warszawskim Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA.Jak dodał, nawet zakładając wartości szczepień rzędu 100-120 osób dziennie, jest to około 700 dawek, tylko w tym szpitalu. – Ale oczywiście nasze szpitale rezerwowe, jak chociażby Szpital Narodowy będzie również używany w tym celu – dodał.Według premiera najważniejsze jest, „żeby w krótkim czasie dość dużo osób zachęcić do szczepień, zwłaszcza w sytuacjach dawki poszczególnych szczepionek do nas dotrą.– podkreślił Morawiecki.

Dlatego – jak zaznaczył – „przygotowujemy infrastrukturę, którą mogą nazwać infrastrukturą nadmiarową”. – Chcę, żeby było więcej miejsc, więcej możliwości w każdej gminie, lub niemal w każdej gminie, po to, żeby cały proces szczepień przebiegł jak najszybciej i żeby rzeczywiście wykorzystać w krótkim czasie jak największa liczbę dawek – powiedział premier.





Przygotowana infrastruktura czeka na szczepionki

Kto pierwszy zostanie zaszczepiony?

Luty i marzec będą przełomowe jeśli chodzi o dostępność szczepionek innych firm – zaznaczył. Szef rządu mówił,– Od dwóch innych parametrów będzie zależeć łączne tempo zaszczepienia połowy populacji. Od tego, jak szybko dotrą do nas szczepionki innych firm, a po drugie od tego, jak wiele osób i jak szybko będzie chciało się zaszczepić – powiedział premier.Dodał, że. – Dziś podczas rady medycznej pojawił się głos jednego z profesorów, że w kwietniu może być wręcz nadmiar szczepionek, chciałbym bardzo żeby tak było – powiedział Morawiecki.Odpowiedzi na pytanie, kto pierwszy zostanie zaszczepiony udzielił dyrektor szpitala MSWiA prof. Waldemar Wierzba. – Mamy taką ambicję, żeby w naszym szpitalu zaszczepił się pierwszy Polak, a– dodał.