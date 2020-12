Znów zrzut ścieków do Wisły. „Uruchomiony przewiert nie pompuje wszystkiego” [WIDEO]

Na fotografiach i nagraniach, do których dotarł portal tvp.info, widać kolejny zrzut ścieków w Warszawie. Nieczystości wypływają z kolektora burzowego przy ul. Farysa. – Sprawa dowodzi tego, że uruchomiony pod Wisłą przewiert nie jest w stanie pompować wszystkiego. Jest to związane prawdopodobnie z opadami, które obecnie w Warszawie nie są jakieś obfite – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Sergiusz Kieruzel, rzecznik Wód Polskich.

Do zdjęć i nagrań ścieków zrzucanych z kolektora burzowego przy ul. Farysa w Warszawie dotarł portal tvp.info. Widać na nich, jak nieczystości wpływają do Wisły.



Sprawę skomentował w rozmowie z portalem rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel.



– Sprawa dowodzi tego, że uruchomiony pod Wisłą przewiert nie jest w stanie pompować wszystkiego. Jest to związane prawdopodobnie z opadami, które obecnie w Warszawie nie są jakieś obfite – powiedział.



– Dlatego tak ważne jest to, by dokończyć inwestycje związane z bezpiecznym transportem nieczystości do Czajki z lewobrzeżnej części Warszawy, tak by nie trafiały one do rzeki – dodał.





Skala trudna do oceny

źródło: portal tvp.info

Jak mówił Kieruzel, na razie trudno ocenić skalę zrzutu, gdyż cały czas on trwa. Dzisiejszy zrzut to 19. taki w ciągu tego roku, a 14. jeśli wliczać jedynie zrzuty burzowe. Pozwolenie wodnoprawne mówi zaś o maksymalnie dziesięciu zrzutach w ciągu roku.– Warto przypomnieć, że awaria, która miała miejsce w tym roku, do momentu rozpoczęcia tłoczenia, spowodowała wyciek ponad 10 mln m3 ścieków – stwierdził.Po awarii w oczyszczalni Czajka warszawskie MPWiK przełączyło przesył ścieków z rurociągu zamontowanego na moście pontonowym na nowy pod Wisłą.w tej sprawie mają Wody Polskie, o czym mówił portalowi tvp.info szef przedsiębiorstwa Przemysław Daca.Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej na prawym brzegu Wisły oczyszczalni Czajka doszło 29 sierpnia. Od tego czasu do 27 października MPWiK zrzuciło do Wisły – według Wód Polskich – ponad 10 mln metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków. Do podobnej awarii doszło pod koniec sierpnia 2019 r.