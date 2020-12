Szwajcarzy szukają 10 tys. Brytyjczyków. Powinni być na kwarantannie

Po wykryciu w W. Brytanii nowej mutacji koronawirusa w Szwajcarii trwają poszukiwania kilku tysięcy przybyłych tam niedawno Brytyjczyków. Władze z mocą wsteczną nakazały im kwarantannę, by zapobiec rozprzestrzenianiu się nowej mutacji – pisze „Der Spiegel” we wtorek.

Każdy, kto przyjechał z Wielkiej Brytanii od 14 grudnia, musi poddać się kwarantannie do 10. dnia po przyjeździe. Dotyczy to również tysięcy urlopowiczów.





Największe ośrodki narciarskie wciąż otwarte

Według władzz Wielkiej Brytanii od 14 grudnia do momentu wprowadzenia zakazu lotów w niedzielę wieczorem.Władze przyjmują, że od 14 grudnia było to około 10 000 pasażerów.Za poszukiwanie gości odpowiadają władze sanitarne kantonów. Federalny Urząd Zdrowia Publicznego zażądał od linii lotniczych wszystkich list pasażerów. Z powodu pandemii koronawirusa przybywający do kraju od dawna musieli wypełniać formularz i podać swój adres w Szwajcarii.Pomimo presji z zagranicyTe z największymi ośrodkami, Valais z Zermatt, Saas Fee i Crans Montana oraz Gryzonia z Davos Klosters i Engadin St. Moritz są otwarte. Szwajcaria jest od lat bardzo popularnymBrytyjczyków.