Uchwała radnych Krakowa o banerach pro-life nieważna

Wojewoda małopolski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa, zakazującej prezentowania banerów obrońców życia. Zakaz uchwalono na wniosek działaczy partii Razem w listopadzie. Uchwałę przyjęto, pomimo negatywnej opinii prezydenta miasta i komisji praworządności.

Na początku grudnia Instytut Ordo Iuris zwrócił się do wojewody małopolskiego o uchylenie uchwały. Wskazywał, że decyzja radnych obejmowała obszar uregulowany w kodeksie wykroczeń i tym samym nie spełniała wymogów ustawy o samorządzie gminnym. Do tej opinii przychylił się wojewoda, który stwierdził nieważność uchwały z 18 listopada w całości.



Wojewoda wskazał również, że w sprawie regulowanej uchwałą nie wystąpiła przesłanka „niezbędności ochrony” zagrożonych dóbr. Zgodził się także z argumentacją prezydenta Miasta Krakowa, który stwierdził, że nie istnieje uzasadnienie dla tworzenia przepisów porządkowych, które miałyby utrudniać organizowanie zgromadzeń z uwagi na prezentowane podczas tych zgromadzeń treści.



Uchyloną we wtorek uchwałę Rady Miasta Krakowa poparło w listopadzie 25 radnych na 40 obecnych – reprezentujących kluby: Koalicja Obywatelska, Przyjazny Kraków oraz Kraków dla Mieszkańców.





❗ Kraków - kolejna dewastacja plakatów #ZaŻyciem, #ProLife. Komu przeszkadza postać dziecka? Kto jest przeciwko Życiu? Zdjęcie podesłał nasz czytelnik z Krakowa. Pubblicato da Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor su Venerdì 11 dicembre 2020

