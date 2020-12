ZBP: Pomoc w spłacie kredytów wznowiona, ale tylko dla przedsiębiorców

Od 18 stycznia zostanie wznowiona pomoc w spłacie kredytów w związku z pandemią; będzie dotyczyć tylko przedsiębiorców, nie klientów indywidualnych – poinformował we wtorek Związek Banków Polskich. Przedsiębiorcy będą mogli starać się m.in. o odroczenie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na 3 lub 6 miesięcy.

Dotychczasowe jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki (moratorium pozaustawowe) obowiązywały do 30 września. Podczas konferencji prasowej Tadeusz Białek z ZBP przekazał, że bankowe narzędzia pomocowe zostaną wznowione od 18 stycznia, kiedy to zacznie obowiązywać również pomoc z tzw. tarczy PFR 2.0.



Z możliwości odroczenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych będą mogli korzystać przedsiębiorcy z branż objętych tarczą PFR 2.0 oraz – ze względu na ponowne ograniczenie działalności – parki i galerie handlowe.





Z pomocy nie będą mogli korzystać klienci indywidualni

Wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane od 18 stycznia do 31 marca. Wnioski będzie można składać wcześniej, przed 18 stycznia. Spłata kredytu będzie mogła być odroczona przez maksymalnie 3 miesiące dla klientów, którzy skorzystali z wcześniejszego moratorium pozaustawowego, lub przez maksymalnie 6 miesięcy dla przedsiębiorców, którzy skorzystają z tej pomocy po raz pierwszy.Podczas konferencji podano, że w grudniu wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wyniósł

Był to wyjątkowo negatywny rok

Co z kredytami frankowymi?

– Grudniowy pomiar jedynie potwierdza, że cały 2020 r. był bezprecedensowy pod względem oceny aktywności klientów na rynku bankowym. Jednoznacznie, w oparciu o tegoroczne wyniki pomiarów koniunktury mogę powiedzieć, że był to wyjątkowo negatywny rok. Takich spadków aktywności klienckiej na rynku usług bankowym nie notowaliśmy w 27-letniej historii badania Monitor Bankowy – stwierdził Marcin Idzik z Kantar TNS.W trzecim kwartale bankowcy odnotowali wzrost popularności bankowości elektronicznej, zwłaszcza mobilnej oraz duży wzrost transakcji e-commerce.Na pytanie o propozycję KNF ws. rozwiązania problemu kredytów frankowych, prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz poinformował, że w kolejnych tygodniach będą prezentowane stanowiska banków w tej sprawie.Na początku grudnia przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom,. Nadzorca chce, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.