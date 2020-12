Trzaskowski tłumaczy się po krytyce Schetyny. „W PO trwa wojna o dowodzenie” [WIDEO]

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w czasie pandemii trudno pracować, więc „Wspólna Polska” przystąpi do realizacji priorytetów dopiero wiosną. Wcześniej były szef PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że ruchu Trzaskowskiego nie ma. – W PO od dawna trwa wojna o funkcje i dowodzenie. To jest jedna z kolejnych bitewek. Jeśli chodzi o ruch Rafała Trzaskowskiego, to wiemy, że go nie ma. Miał być oddolny, społeczny, miał powstawać, a tak naprawdę to się nie udało. Przyznaję tutaj rację Grzegorzowi Schetynie – powiedział tvp.info poseł PiS Robert Telus.

Schetyna uderzył w Trzaskowskiego. Nerwowa reakcja prezydenta Warszawy Grzegorz Schetyna chyba ostatnio nie jest zaangażowany w życie partyjne, skoro przez cały czas krytykuje. Dziwię się, że tak bardzo martwi się o... zobacz więcej

Rafał Trzaskowski: W covidzie jest trudno pracować

Robert Telus z PiS: Trzaskowski jest człowiekiem z natury leniwym

Tomasz Rzymkowski z PiS: Schetyna walczy z tak zwanymi młodymi

Mirosław Suchoń z KO: Lepiej, żeby taka dyskusja odbywała się wewnątrz partii

#wieszwiecej Polub nas

Kilka dni temu były przewodniczący Platformy Obywatelskiej stwierdził, że ruchu Rafała Trzaskowskiego „dzisiaj nie ma”. „Grzegorz Schetyna chyba ostatnio nie jest zaangażowany w życie partyjne, skoro przez cały czas krytykuje. Dziwię się, że tak bardzo martwi się o mój ruch” – odniósł się do tych słów w Polsat News sam Trzaskowski. Na profilu internetowym prezydent Warszawy opublikował też nagranie. Na tle ścianki z napisem „Wspólna Polska” Trzaskowski zapewniał, że ruch działa i pracuje, choć głównie na poziomie eksperckim.„W covidzie jest trudno oczywiście pracować. Zwłaszcza, jeżeli się nie ma ambicji tworzenia partii politycznej. Jedno mogę państwu obiecać. Będziemy gotowi na ten moment, kiedy to zagrożenie covidem już trochę opadnie, kiedy już duża część z nas będzie zaszczepiona. Na pewno wiosną przystąpimy z jeszcze większą energią do realizacji priorytetów. Przede wszystkim dalej będę rozmawiał z koleżankami i kolegami z opozycji, żeby konsolidować opozycję” – zapewniał Trzaskowski.– Trzaskowski tego ruchu nie zrobił. Dlaczego? Bo Trzaskowski jest człowiekiem z natury leniwym. On się nie chce tym zajmować. Inaczej byłoby, gdyby za niego to ludzie zrobili, jak w kampanii wyborczej. Tak naprawdę to nie on robił kampanię wyborczą, tylko to robiły sztaby różnych ugrupowań. Różne ugrupowania popierały bowiem Trzaskowskiego, a nie tylko PO. To oni robili kampanię wyborczą Trzaskowskiego – skomentował poseł Telus z PiS.– To jest element walki wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna walczy z tak zwanymi młodymi, których uosabia Borys Budka, a stronnikiem Borysa Budki jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To jest walka o przywództwo i o to, w którą stronę pójdzie Platforma Obywatelska. Czy PO będzie dalej w centrum sceny politycznej, czy będzie konkurować z Lewicą o to, kto będzie płomień rewolucji niósł w Polsce? – mówił poseł PiS Tomasz Rzymkowski.– Myślę, że to jest naturalne, że trwa taka wewnętrzna dyskusja w Platformie Obywatelskiej. W każdej partii taka dyskusja się toczy. Nie ma co nadawać temu specjalnego znaczenia. Oczywiście być może lepiej, żeby ta dyskusja odbywała się wewnątrz odpowiednich gremiów partyjnych, ale kiedy toczy się na zewnątrz, to jest ciekawa dla obywateli – przekonywał poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.Parlamentarzysta skomentował też narzekania Trzaskowskiego na to, że jest prezentowany w niektórych mediach jako „lewak”. Prezydent Warszawy 4 lata temu podczas okupacji sali plenarnej Sejmu określił się jako „zaprzysięgły liberał” w kontekście poparcia dla związków partnerskich. – Kwestia związków partnerskich to nie jest kwestia bycia lewakiem czy prawakiem. To są takie etykietki. To jest kwestia spełniania potrzeb obywateli. Wielu obywateli chciałoby unormować swoje związki, a nie chcą zawierać związków małżeńskich. Takie związki partnerskie, które funkcjonują w różnych państwach na całym świecie, są pewnym oczekiwaniem ze strony obywateli. Mają bardzo wysokie poparcie społeczne i to już dawno powinno być zrobione – tłumaczył Suchoń.

Dobromir Sośnierz z Konfederacji: Nie wiem, dlaczego Trzaskowski wypiera się tego, że jest lewakiem

Dariusz Wieczorek z SLD: Po czynach możemy poznać, jakie poglądy ma prezydent Warszawy

Wiceminister Zbigniew Gryglas: Było dużo projektów lewicowych Trzaskowskiego

źródło: portal tvp.info

– Nie wiem, dlaczego Rafał Trzaskowski zaczął wypierać się tego, że jest lewakiem. Wszyscy wiedzą, że jest lewakiem od dawna. Teraz nagle zaczęło mu to przeszkadzać. Nie wiem, z jakiego powodu zaczęło mu to przeszkadzać. Jaki jest koń, każdy widzi. Trudno znaleźć cokolwiek prawicowego w Rafale Trzaskowskim. Jeśli on uważa inaczej, to niech wyliczy swoje prawicowe postulaty – przekonywał poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.– Jeżeli tak jest, to my się akurat cieszymy jako Lewica. Prawda jest taka, że po czynach możemy poznać, jakie poglądy ma pan prezydent. Zobaczymy też, co zrobi formacja Rafała Trzaskowskiego, jeśli chodzi o związki partnerskie, Strajk Kobiet, nastawienie do tego, co się w tej chwili dzieje. Mam wrażenie, że Platforma jest podzielona i między skrzydłem lewym i prawym jest duża wojna –– Wyczytałem w jednym z serwisów, że Rafał Trzaskowski jest centrowym politykiem. Wszyscy pamiętamy jego zaangażowanie w marsze LGBT, w promowanie tej ideologii. Pamiętamy zapowiedź stworzenia hostelu dla tych środowisk. Było dużo takich projektów wskazujących na sympatie lewicowe, nawet skrajnie lewicowe prezydenta. Nie wspominając już o najbardziej aktualnej sytuacji. Jak zobaczyłem te kartki świąteczne w Warszawie, to naprawdę nie wiem, skąd pochodzą, ale na pewno nie z kraju nad Wisłą – przekonywał wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas. Tym samym odniósł się do kartek, na których brakuje tradycyjnych symboli bożonarodzeniowych.