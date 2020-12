Przemyt w pustej naczepie. Tajemnicę kryła podwójna podłoga

Prawie 9 tysięcy nielegalnych paczek papierosów wyciągnięto z podwójnej podłogi naczepy polskiego tira. Za kierownicą siedział 39-letni Białorusin. Twierdził, że jedzie „na pusto”.

– To było rutynowa kontrola i jak się później okazało rutynowa skrytka – mówi portalowi tvp.info st. asp. Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Pojazd wjeżdżał do Polski przez drogowe przejście graniczne w Kuźnicy. Tu został wytypowany do szczegółowej kontroli.



Już prześwietlenie rentgenowskie pokazało nietypową budowę podłogi naczepy. Kiedy funkcjonariusze KAS przyjrzeli jej się bliżej, odkryli, że jest podwójna. A wewnątrz ukryto 8750 paczek białoruskich papierosów. Wartość rynkowa wykrytej kontrabandy to ponad 122 tys. zł.



Celnicy wyjaśniają, że przemytnicy bardzo często i chętnie korzystają ze skrytek konstrukcyjnych w pojazdach. Najczęściej to właśnie podłogi, podwójne ściany czy przerobione baki na paliwo. Białorusin będzie tłumaczył się przed sądem. Towar i pojazd zostały zatrzymane.

#wieszwiecej Polub nas

(fot. Podlaska KAS)