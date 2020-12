Ochojska: Dostarczanie szczepionek powinny nadzorować „Wyborcza” i TVN

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk przekazał, że już za kilka dni do Polski trafią pierwsze szczepionki na COVID-19. „Dostarczenie ich powinno być nadzorowane przez niezależne media” – oceniła europosłanka wybrana z list Koalicji Europejskiej Janina Ochojska. Zaznaczyła, że takiego zadania nie powinno się powierzać rządowi.

Komisja Europejska w poniedziałek wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech.



Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że do wieczora 26 grudnia do Polski trafić ma pierwsze 10 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19. Do południa 27 grudnia – jak podał Dworczyk – preparat ma dotrzeć do wybranych szpitali węzłowych. Szczepienia ruszą od razu.



Na informacje te zareagowała na Twitterze Janina Ochojska. Europosłanka startująca do PE z poparciem Platformy Obywatelskiej oceniła, że dostarczenie szczepionek do Polski powinno się powierzyć niezależnym instytucjom i niezależnym mediom, takim jak „Gazeta Wyborcza” i stacja TVN.



„Rządowi, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Michałowi Dworczykowi nie wierzę ani trochę” – podkreśliła. „Nie chcę dostać rosyjskiej szczepionki kupionej od handlarza bronią” – dodała Janina Ochojska.

Przepraszam bardzo. Pani się leczyła w szpitalu, czy w redakcji Gazety Wyborczej?? — Ufka (@ufka2) December 22, 2020

Internauci zaskoczeni wpisem Ochojskiej

Wpis europosłanki jest bardzo chętnie komentowany i rozpowszechniany w sieci. „Pani tak mniema, sądząc po sobie? Dostarczała pani dzieciom w Afryce trefne towary?” – zapytał na Twitterze publicysta Krzysztof Feusette.



Wielu użytkowników sieci podkreślało, iż byli przekonani, że wpis to żart. Sugerowali, że prawdziwym autorem mógł być „człowiek bóbr” – internauta podszywający się pod polityków i zamieszczający wówczas głupie (lub pisząc mniej dosadnie „mało poważne”) wpisy.



„Ale z tymi niezależnymi mediami to człowiek bóbr przesadził…” – skomentowała publicystka Aleksandra Jakubowska. „P.S. Tak, wiem że to nie on...(wyjaśnienie dla tych, którzy natychmiast zaczną mnie prostować)” – dodała. „Myślałem, że to znów człowiek bóbr (…), ale niestety nie. W sumie szkoda” – skomentował prof. Stanisław Żerko. „Człowiek bóbr nawet przed świętami nie daje ludziom spokoju” – napisał także Mateusz Gutowski, radny powiatu hajnowskiego. „I droga pani Janino, te media są tak niezależne, jak apolityczni są sędziowie z Iustitii” – dodał Dariusz Matecki, radny miasta Szczecina.

Kto może się zaszczepić w pierwszej kolejności?

Gdzie będzie można się zaszczepić? ��



�� w placówkach POZ

�� w innych placówkach medycznych

�� w mobilnych zespołach szczepiących

�� w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych#SzczepimySię pic.twitter.com/sUpMdjkaD1 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 21, 2020

Przypomnijmy, żeZakłada on, że w pierwszej kolejności będą obsłużeni m.in. pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych.Uprawnieni do otrzymania szczepienia w etapie zero są: pracownicy szpitala węzłowego; pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych; pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej; pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, a także pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.Dotyczy to też personelu niemedycznego, tzn. administracyjnego i pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, także wolontariuszy czy stażystów) tych podmiotów, oraz osób z firm współpracujących z podmiotem i ciągle tam przebywających.