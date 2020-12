Janusz Korwin-Mikke wjechał w ciężarówkę

Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke miał stłuczkę. W poniedziałek zderzył się z ciężarówką w Otwocku. W rozmowie z portalem tvp.info polityk zapewnia, że nic nikomu się nie stało.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Kraszewskiego w Otwocku w poniedziałek około godz. 20.30. Jak mówi portalowi tvp.info rzeczniczka otwockiej policji sierż. sztab. Paulina Harabin, „kierujący samochodem marki piat punto w trakcie manewru włączania się do ruchu skręcając w prawo zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki scania”.



– Ustalono, że obaj kierujący byli trzeźwi i nie odnieśli żadnych obrażeń. Trwa postepowanie sprawdzające czy kierujący fiatem miał uprawnienia – dodała. Na miejscu nikt nie został ukarany mandat



Jak się okazuje, fiatem kierował poseł Janusz Korwin-Mikke, co potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info. – Jeżeli to chcieć nazywać wypadkiem, gdzie został obdarty kurz, to nie ma o czym mówić – przyznaje w rozmowie z nami Korwin-Mikke.



Jak dodaje, nikomu nic się nie stało. – Otarłem się wczoraj o felgę ciężarówki – wskazuje. Zapewnia, że „nie ma o czym gadać”.

