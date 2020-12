Premier otworzył część Południowej Obwodnicy Warszawy

Warszawa staje się prawdziwie europejską stolicą co do nowoczesności infrastruktury – mówił premier Mateusz Morawiecki, otwierając we wtorek część Południowej Obwodnicy Warszawy. Trasa łączy Wilanów z drogą S17 Warszawa-Lublin i autostradą A2.

Premier podkreślił, że obwodnica wraz z dwukilometrowym tunelem, który zostanie oddany za pół roku, będzie nie tylko służyła mieszkańcom, lecz także przyciągnie przedsiębiorców.



– To droga, która zwiększa atrakcyjność inwestycyjną nie tylko samej Warszawy, która jest oczywiście bardzo atrakcyjna, ale przede wszystkim terenów wokół – wskazał.



– Warszawa staje się prawdziwie europejską stolicą co do nowoczesności infrastruktury, zaawansowania połączeń komunikacyjnych – ocenił szef rządu.



Kierowcy mają do dyspozycji 15-kilometrową trasę od węzła Warszawa Wilanów (Przyczółkowa) do węzła Lubelska wraz z nowym mostem przez Wisłę. Oddane zostały w całości węzły: Warszawa Wilanów, Wał Miedzeszyński oraz Patriotów. Natomiast na węźle Lubelska otwarte zostaną dla ruchu relacje: Lublin – Warszawa, Warszawa – Lublin; Warszawa – Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki – Warszawa.



– Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przekazała Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

