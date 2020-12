Zwłoki Polki w walizce. Londyńska policja ustaliła jej tożsamość

Brytyjska policja potwierdziła tożsamość kobiety, której zwłoki ujawniono w weekend w hostelu w Zachodnim Londynie. To Polka, 41-letnia Joanna Borucka – przekazali śledczy. Jej ciało zostało upchnięte w walizce i zamknięte w pokoju. Ostatni raz widziano ją 20 listopada.

Mieszkańców hostelu od tygodni niepokoił nieprzyjemny zapach. Po kilkunastu dniach zgłoszeń pracownik placówki, malarz, w jednym z zamkniętych pokoi znalazł walizkę, a w niej ciało około 40-letniej kobiety.





„Piękna Polka po czterdziestce”

Policja potwierdza tożsamość ofiary

#wieszwiecej Polub nas

Na miejsce w piątek została wezwana policja, która już wtedy potwierdzała informacje brytyjskich mediów o makabrycznym odkryciu w. „The Sun”, cytując lokatorów budynku, informował, że ofiara to Polka, co potwierdzały także relacje jejInny ze świadków określił ofiarę jako „piękną Polkę po czterdziestce”.Teraz londyńska policja poinformowała w komunikacie, że ustalono tożsamość– to pochodząca z Polski 41-letnia Joanna Borucka. O tragedii poinformowano już jej krewnych – dodają śledczy.„Wieści o śmierci Joanny bez wątpienia będą szokiem dla tych, którzy ją znali, zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich znaleziono jej ciało” – przyznaje policja i wskazuje, że bierze pod uwagę różne przyczyny śmierci.

„Jest luka między tym, kiedy sądzimy, że Joanna była widziana po raz ostatni, a dniem, gdy znaleziono jej ciało” – dodają i apelują do potencjalnych świadków o pomoc w ustaleniu ostatnich dni życia mieszkanki Londynu.





Makabra w hostelu

źródło: news.met.police.uk, portal tvp.info, The Sun

Śledczy nie wspominają nic o, o którym pisały media, a któryw niewyjaśnionych okolicznościach kilkanaście dni wcześniej.W weekend, ale dotąd nie określono konkretnej przyczyny zgonu.