Premier: Zostań w domu na Święta

Zostań w domu na Święta, przerwanie kontaktów społecznych to najprostszy sposób na wsparcie nie tylko lekarzy, ale polskiej gospodarki; wygrajmy tę walkę dzięki solidarności i odpowiedzialności – zaapelował premier Mateusz Morawiecki.

„Pomagajmy sobie nawzajem, ale przede wszystkim zostańmy w domu. Przerwanie kontaktów społecznych to najprostszy sposób na wsparcie nie tylko lekarzy, ale polskiej gospodarki” – napisał szef rządu na Facebooku.



„Wygrajmy tę walkę dzięki solidarności i odpowiedzialności!” – dodał.



KPRM opublikowała w poniedziałek spot, w którym zachęca do spotkań z rodziną w święta Bożego Narodzenia przez telefon lub internet.



„Atmosferę Świąt tworzy rodzinna bliskość. Pokażmy, że dla miłości i tradycji odległość nie ma znaczenia. Na Święta zostań w domu” – podkreślono w spocie.



Od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z pandemią, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych; w sylwestrową noc będzie zakaz przemieszczania się w godz. 19-6 rano. W poniedziałek opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.





#wieszwiecej Polub nas