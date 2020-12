Poznamy początek istnienia Wszechświata? Naukowcy odkryli coś niezwykłego

Naukowcy z Tokio twierdzą, że ustalili odległość galaktyki, która znajduje się aż 13,4 mld lat świetlnych od Ziemi. Odkrycie pomoże lepiej poznać pierwsze kilkaset milionów lat istnienia Wszechświata.

Badacze z pomocą teleskopu KECK I na Hawajach dokonali odkrycia, które pomoże w rozwikłaniu tych zagadek. Dotyczy ono wyjątkowej galaktyki. Jak twierdzą naukowcy, jest to najstarsza galaktyka z zaobserwowanych do tej pory, a jednocześnie znajduje się w takiej odległości, że de facto wyznacza granice obserwowalnego Wszechświata.



Galaktyka istniała, gdy kosmos miał kilkaset milionów lat, lecz ze względu na potężną odległość jej światło dociera do nas dopiero teraz.





134 i 30 zer

– Wcześniejsze badania sugerowały już, że galaktykajest najdalszą wśród wykrywalnych, odległą od nas o 13,4 mld lat świetlnych, inaczej mówiąc o 134 kwintyliony kilometrów (134 i 30 zer) – mówi prof. Nobunari Kashikawa, autor pracy opublikowanej w piśmie „Nature Astronomy”. Dodał, że zmierzenie i potwierdzenie takiej odległości to niełatwe zadanie.Badacze zmierzyli tzw. przesunięcie ku czerwieni GN-z11. Zjawisko to polega na tym, że światło bardziej oddalonych obiektów w związku z rozszerzaniem się Wszechświata zawiera więcej dłuższych fal.

Dokładna analiza światła emitowanego przez dany obiekt może więc zdradzić jego odległość.



Astronomowie badają przy tym tzw. chemiczne sygnatury zwane liniami emisyjnymi, które można rozpoznać i sprawdzić, jak bardzo są przesunięte z powodu odległości.



– Przyjrzeliśmy się szczególnie światłu ultrafioletowemu, ponieważ w tym zakresie spodziewaliśmy się wykryć chemiczne sygnatury przesunięcia ku czerwieni – wyjaśnia prof. Kashikawa.





Nawet Hubble nie dał rady

– Kosmiczny Teleskop Hubble'a wiele razy wykrył taką sygnaturę w GN-z11. Jednak nawet Hubble nie pozwolił na analizę emisji ultrafioletowej z taką dokładnością, jakiej potrzebowaliśmy – wyjaśniał naukowiec.

– Wykorzystaliśmy więc nowocześniejszy naziemny spektrograf – instrument do mierzenia linii emisyjnych – o nazwie MOSFIRE, który jest zamontowany na teleskopie KECK I na Hawajach – opowiada astronom.



MOSFIRE pozwolił na analizę widma GN-z11 z taką dokładnością, że badacze mogli zmierzyć odległość galaktyki ze stukrotnie większą dokładnością, niż udawało się to wcześniej.





Trzeba potwierdzić wyniki badań

źródło: pap

Jeśli te wyniki uda się potwierdzić, GN-z11 będzie najdalszą galaktyką, jaką kiedykolwiek zaobserwowano.Jednocześnie, ponieważ powstała ona w początkowym okresie istnienia Wszechświata, jej obserwacje pomogą w lepszym zrozumieniu tego etapu jego rozwoju.