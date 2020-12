Holandia naruszyła zasady praworządności. Premier: Możemy się wstydzić

Holenderscy urzędnicy ocenili, że tysiące rodziców, którzy pobierali przyznane im wcześniej przez państwo zasiłki, robiło to bezprawnie. – Odebrano im więc pieniądze, a co więcej, mieli sprawy karne i egzekucje, bo wielu ludzi popadło w ogromne problemy finansowe – relacjonuje w rozmowie z portalem tvp.info Kazimierz Smoliński, poseł PiS. O sprawie głośno jest w całym kraju. Holenderska komisja parlamentarna mówi o „bezprecedensowym naruszeniu zasad praworządności”; premier Mark Rutte przyznaje się do wielkiego błędu, ale unika pytań o dymisje wśród ministrów.

– Holendrzy są zainteresowani, aby podawać Polskę do trybunałów za rzekome łamanie praworządności, a sami praworządność łamią. Sami to przyznają, a premier tłumaczy, że popełniono ewidentny błąd i bezpodstawnie wyrządzono ludziom krzywdę. Później potraktowano ich jak złodziei i przestępców – komentuje sprawę poseł PiS Kazimierz Smoliński.



W rozmowie z portalem tvp.info dodaje, że możemy mówić o skandalu dotyczącym tysięcy rodzin i „gdyby miało to miejsce w Polsce, już mielibyśmy rezolucję Parlamentu Europejskiego i podano by nas do Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. – W sprawie Niderlandów niczego takiego się nie spodziewam. To kolejny dowód na nierówne traktowanie w UE – wskazuje.





Miażdżący raport komisji

Skandal w Holandii. Holenderska komisja parlamentarna uznała, że bezprecedensowo zostały naruszone zasady praworządności przez holenderski rząd. Sprawa dotyczy nawet 30tys rodzin oszukanych w sprawie świadczeń dla dzieci. Potraktowano ich jak przestępców, którzy wyłudzili środki. — Kazimierz Smoliński (@KaziSmolinski) December 21, 2020

Sprawa dotyczy zasiłków na opiekę nad dziećmi. Wielu rodziców miesiącami alarmowało, że są niesłusznie oskarżani, a ubiegając się o pomoc państwa nie naruszyli żadnych przepisów.

Teraz w sprawie pojawił się przełom. Komisja parlamentarna opracowała specjalny raport. Oceniono w nim, że przy wdrażaniu świadczeń z tytułu opieki nad dziećmi naruszono podstawowe zasady praworządności.



Jak czytamy na stronie nos.nl, „opiekunowie wpadli w kłopoty, ponieważ zostali niesłusznie potraktowani jako oszuści i musieli zwrócić świadczenia”. Komisja wzywa więc wszystkie organy państwa, by wspólnie naprawiły wyrządzone krzywdy.



Raport jasno wskazuje, że sprawa ciągnęła się tak długo, że wielu Holendrów ma z tego tytułu poważne problemy. Wskazano, że urzędnicy, politycy i pracownicy ministerstw nie zrobili nic, by przyjrzeć się ochronie interesów obywateli, a jedynie surowo i wybiórczo interpretowali część przepisów.





Premier Rutte przeprasza

#wieszwiecej Polub nas

Zamknięte sklepy i szkoły. Holandia wprowadza twardy lockdown W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Holandii premier tego kraju Mark Rutte w posłaniu telewizyjnym ze swej siedziby w Hadze w... zobacz więcej

Głos w sprawie zabrał teraz sam szef rządu. –– miał powiedzieć Mark Rutte cytowany przez portal ad.nl.Polityk był pytany, czy ktokolwiek z ministrów poniesie teraz odpowiedzialność. W odpowiedzi zaznaczył, że priorytetem musi być jak najszybsze udzielenie pomocy poszkodowanym. Rutte chce się też skupić na tym, by nie dopuścić do takich sytuacji w przyszłości.

Media podkreślają, że prawie wszyscy poszkodowani rodzice, którzy zostali sklasyfikowani jako oszuści i często musieli spłacać duże kwoty, nadal nie otrzymali odszkodowania.



– Zamierzamy przyjrzeć się temu dokładnie, krok po kroku – zapewnił Rutte. Przyznał, że żałuje, iż o wszystkich tych nieprawidłowościach dowiedział się tak późno. W związku z falą krytyki zapewnił, że „sprawą honoru” będzie dla niego natychmiastowe załatwienie tej sprawy.





Smoliński o tym, czy Bruksela zareaguje

„Totalna opozycja ma w scenariuszu donoszenie na ojczyznę”

źródło: Portal tvp.info, ad.nl, nos.nl, telegraaf.nl

Kazimierz Smoliński (PiS) mówi portalowi tvp.info, że jako adwokat i radca prawny jest oburzony. Ocenia, że fakt, iż konsekwencje sporu były tak ostre, a sprawa trwała bardzo długo, może mieć dla wielu rodziców poważne konsekwencje.– Naprawienie tych krzywd nie będzie proste – uważa.Zobacz także-> Holandia blokuje dobry dla Polski kompromis? Zaznacza przy tym, żeUważa jednak, że Bruksela nie zainteresuje się tym tematem.– Jednym coś wolno, a innym nie. Jako prawnik mogę jasno powiedzieć, że w wymiarze sprawiedliwości mamy dokładnie takie same rozwiązania jak na przykład Hiszpanie. Podobne do wielu innych państw, ale niemal identyczne jak Hiszpanie. No i w przypadku Hiszpanii Unia Europejska ocenia, że wszystko jest poprawnie, a nam się zarzuca, że KRS jest upolityczniona – podkreśla Smoliński.Polityk wskazuje, żeZdarza się, że politycy interweniują w danej sprawie, ale nie jest to przyjęta z góry zasada.– Nigdzie opozycja nie donosi tak na swój kraj i nie działa na szkodę własnego państwa. U nas totalna opozycja ma to z góry wpisane w scenariusz swoich działań – podkreśla. Uważa więc, że unijni urzędnicy nie zainteresują się sporem w Holandii, a tamtejsza opozycja nie będzie nalegała na krytykowanie i karanie własnego rządu.Zobacz także -> Francja zamknęła granicę z Wielką Brytanią. Kierowcy TIR-ów nie wrócą na święta?