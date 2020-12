Polski kardynał zakażony koronawirusem. Miał kontakt z papieżem

Dwaj pracujący w Watykanie kardynałowie są zakażeni koronawirusem. Jednym z nich jest kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Purpurat kilka dni temu miał kontakt z papieżem Franciszkiem.

KORONAWIRUS – RAPORT



Jak donoszą media, pozytywny wynik testu na COVID-19 miał oprócz kard. Krajewskiego przewodniczący Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, 78-letni kard. Giuseppe Bertello, który przebywa teraz na samoizolacji. Obaj purpuraci mają częsty kontakt z papieżem Franciszkiem.



Polski kardynał uzyskał pozytywny test w watykańskiej przychodni i został zabrany do polikliniki im. Gemellego z objawami zapalenia płuc. Trwa sprawdzanie, z kim w ostatnich dniach miał on kontakt. Jedną z tych osób był papież.



Kard. Krajewski rozmawiał z Franciszkiem przed rozpoczęciem kazania adwentowego, głoszonego przez kard. Raniero Cantalamessę w miniony piątek. Agencja Reutera przypomina, że polski kardynał większość czasu spędza na pomocy bezdomnym w Rzymie.



Krajewski na prośbę papieża założył przychodnię dla bezdomnych, która znajduje się tuż przy pl. św. Piotra. Jest bardzo aktywny we włoskich organizacjach charytatywnych, które pomagają biednym i bezdomnym w całych Włoszech.

