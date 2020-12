Kandydatka PO na posła do dziennikarza: Cwele

Jeden z dziennikarzy poinformował, że poseł PO Arkadiusz Marchewka podaje nieprawdziwe informacje dotyczące pomocy dla samorządów. Marchewka twierdził, że miasto Police nie dostało od rządu żadnych pieniędzy; według dziennikarza otrzymały 10 mln zł. Ujawnioną przez dziennikarza informację skomentowała kandydatka PO na posła i pracownica Urzędu Marszałkowskiego: „Trele morele, ćwierki i cwele” – napisała.

Sprawę opisuje „GPC”. Chodzi o dziennikarza Adama Wosika, który prowadzi lokalne portale informacyjne w Policach. Dziennikarz tropi nieprawidłowości dotyczące działań lokalnych polityków. Pisał m.in. o Stanisławie Gawłowskim, aferze melioracyjnej i aferze polickiej.



W rozmowie z gazetą Wosik opisuje nietypowe zdarzenie, do którego doszło kilka dni temu w Policach na spotkaniu z posłem Platformy Obywatelskiej Arkadiuszem Marchewką, który po aresztowaniu Stanisława Gawłowskiego zastąpił go na stanowisku szefa Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim.



Poseł PO przygotował konferencję prasową. Mówił, że „rządzący zapomnieli, gdzie leżą Police”. – Zero złotych dofinansowania z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – powiedział.





Był członkiem PZPR

„Wraz z posłem Marchewką w konferencji prasowej brał udział szef PO z Polic Janusz Szwyd. Według informacji Archiwum Państwowego w Szczecinie Szwyd był członkiem PZPR; w dokumentach Archiwum Akt Nowych można wyczytać, że Szwyd był wcześniej szefem ZSMP na Wydziale Kwasu Siarkowego Zakładów Chemicznych Police” – podaje gazeta.Do informacji posła Marchewki dziennikarz odniósł się na swoim portalu. Oznajmił, że poseł kłamie.

„To zwyczajne kłamstwo , bo starostwo w pierwszej transzy pomocy covidowej dostało 5,5 mln zł, a gmina 2,9 mln zł” – mówi gazecie Wosik.



„Natomiast zgodnie z informacjami urzędu wojewódzkiego w ramach drugiej transzy starostwo otrzyma 2,2 mln zł i pieniądze te zostaną przeznaczone na termomodernizacje budynków szkolnych Zespołu Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” – dodał.



Do informacji opublikowanych przez Wosika odniosła się Maria Schneider, kandydatka na posła z list PO na Pomorzu Zachodnim i pracownica Urzędu Marszałkowskiego kierowanego przez Olgierda Geblewicza, szefa PO w Szczecinie. Na profilu policeiokolice.eu na Facebooku napisała: „Powinniście się nazywać trele morele, ćwierki i cwele”.





Oficjalna skarga

#wieszwiecej Polub nas

źródło: niezależna.pl, „GPC”

Na wpis zareagował Wosik. – Składam oficjalną skargę na działalność pracownika Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Przypominam, że zgodnie z Kodeksem Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „pracownik urzędu traktuje pracę jako służbę publiczną, działa tak, aby swoim postępowaniem wzbudzać zaufanie, wzmacniać prestiż i rangę urzędu” – powiedział.– Ponadto „przestrzega zasad dobrego wychowania, zachowuje się uprzejmie i życzliwie”. Dlatego żądam usunięcia wpisu, oficjalnych przeprosin i ukarania pracownika, który stosuje język debaty publicznej niezgodnie z przyjętymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zasadami etycznymi – oznajmił.