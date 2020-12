Zaległy urlop nie przepadnie, ale nie można go wykorzystać w każdej chwili

Nie zawsze istnieje możliwość wykorzystania urlopu w trakcie roku kalendarzowego, w którym on przysługuje. Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop za 2020 rok? Przepisy jasno określają termin, w którym można odebrać dni wolne, by zapobiec ich kumulowaniu. Obowiązują także w czasie epidemii koronawirusa.

Prawo reguluje zasady wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.





Zaległy urlop – do kiedy wykorzystać?

Zapłata za niewykorzystany urlop

Często zdarza się jednak, że nie uda się wykorzystać przysługujących dni wolnych od pracy. Szczególnie w czasiewiele planów urlopowych pokrzyżowały krajowe i międzynarodowe obostrzenia.Niekiedy także nawał obowiązków służbowych nie ułatwia wykorzystania należnego wolnego. JednakZaległy urlop można, a nawet powinno się wykorzystać jak najszybciej.– w tym przypadku – 2021 r.W przyszłym roku ten dzień przypada w czwartek. To termin graniczny, w którym najpóźniej. „Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop – nawet bez jego zgody – także np. w okresie zagrożenia koronawirusem" – wskazujeSzczegółowo reguluje tę kwestię art. 171 Kodeksu pracy, który mówi, że pracodawca ma obowiązek wypłacić. Jest to jednak możliwe tylko w dwóch przypadkach: rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Zapłata za niewykorzystany urlop w trakcie trwania stosunku pracy jest niemożliwa.





Ile przysługuje dni urlopu?

źródło: infor.pl, PAP

Wymiarwynosi 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 10 lat.Na ilość urlopu wpływa także zdobyte przez pracownika wykształcenie. Przykładowo