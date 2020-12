Scheuring-Wielgus grożą poważne konsekwencje. „Poseł nie jest świętą krową”

Prokuratura chce postawić Joannie Scheuring-Wielgus zarzuty obrażania uczuć religijnych i uchylić jej immunitet. – Oczywiście zagłosuję „za” – mówi portalowi tvp.info Marek Ast (PiS), szef komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Ocenia, że taką samą decyzję podejmie sejmowa większość. Zapewnia, iż zarzut wyciągania konsekwencji za poglądy polityczne jest nietrafiony. – W tym przypadku chodzi o ewidentne naruszanie prawa poprzez zakłócanie obrządku religijnego – dodaje.

– Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że żaden poseł nie jest świętą krową. Immunitet chroni go przed zatrzymaniem, ale nie przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. Fakty mówią same za siebie. Wszyscy widzieliśmy, że Joanna Scheuring-Wielgus dopuściła się czynu, z którego zarzut chce jej teraz postawić prokuratura. Ja wierzę w niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Myślę, że wniosek prokuratury zostanie uwzględniony – mówi nam Marek Ast.



Przypomnijmy, że w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik przekazała portalowi tvp.info, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek o uchylenie immunitetu posłance Joannie Scheuring-Wielgus. Prokuratura chce postawić przedstawicielce Lewicy „zarzuty złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych”.



Chodzi o zdarzenia, do których doszło podczas mszy 25 października w toruńskim kościele pw. św. Jakuba Apostoła.



– W przypadku Sejmu przypuszczam, że większość będzie skłonna uchylić immunitet. Ja oczywiście też zagłosuję „za”, chyba, że pojawiłyby się jakieś nowe okoliczności, czego się nie spodziewam – podkreśla.





Posłowie łamią prawo? Immunitet do uchylenia

Kościół wtrąca się w politykę i jednocześnie chce kar za polityczną krytykę kościoła. @ZiobroPL w jego imieniu żąda odebrania immunitetu @JoankaSW, by postawić zarzuty za niemy protest podczas mszy. Władza chce żebyśmy się bali, a my jesteśmy tylko bardziej wkurzeni��#MuremZaJSW pic.twitter.com/NKZ0smE1UN — Maciej Gdula (@m_gdula) December 21, 2020

„Ewidentne naruszanie prawa”

Polityk, który jest z wykształcenia prawnikiem, wskazuje, że w przypadku posłów, którzy łamią prawo w tak ewidentny sposób, immunitet powinien być im uchylony. – Zdecydowanie jestem więc za tym, żeby za takie zachowanie ponosić odpowiedzialność – wskazał.W obronie koleżanki stanęła część posłów Lewicy. Maciej Gdula ocenił, że „władza chce, by się jej bano". Włodzimierz Czarzasty napisał nawet na Twitterze: „Ile trzeba mieć w sobie strachów i kompleksów aby, wykorzystując podległą sobie prokuraturę, uderzyć w kobietę za to, że ma inne poglądy?”

– Gdyby Joanna Scheuring-Wielgus była atakowana za poglądy, nikt nie próbowałby uchylać jej immunitetu ani stawiać zarzutów. Byłoby to niemożliwe – odpowiada w rozmowie z portalem tvp.info Marek Ast.



Przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka ocenia, że w tym konkretnym przypadku „chodzi jednak o ewidentne naruszanie prawa i zakłócanie obrządku religijnego”. – Ich reakcja jest więc typowo polityczna. Bronią aktywistki, która lekceważy porządek prawny w Polsce – mówi.





Lewica nie atakuje meczetów. „Przeważa kalkulacja”

Sprawa wywołała duże emocje w sieci. Internauci podkreślają, że uchylenie immunitetu to słuszna decyzja. „Nie jest to kara za polityczną krytykę Kościoła. Tak jak kobieta ścigana za obrzucenie meczetu świńskim mięsem nie była ścigana za śmiecenie” – podkreślają.Dodają, żeTeraz Joanna Scheuring-Wielgus robi w Kościele politykę, urządzając tam demonstracje i zakłócając mszę świętą. „Tłumaczy, że w ten sposób sprawowała mandat posła – czyli, jak rozumiem, uprawiała politykę” – komentują.

Wiele wpisów odnosi się do faktu, że przedstawiciele lewicy coraz częściej atakują kościoły, a nigdy nie odważyliby się „podnieść ręki” na meczety czy synagogi.



– Mają świadomość, że w Unii Europejskiej od pewnego czasu chrześcijaństwo jest w odwrocie i nawet za ewidentne atakowanie kościołów na drodze prawnej się zbyt często nie odpowiada – mówi Marek Ast. Polityk uważa jednak, że „Polska jest tu jeszcze ostoją, gdzie tego rodzaju czyny spotkają się – mam nadzieję – z odpowiednią reakcją wymiaru sprawiedliwości”.



– Przypominam, że mimo faktu, iż to na przykład w islamie kobiety są często traktowane w sposób haniebny, tam oczywiście ataków lewicy nie ma. Przeważa więc kalkulacja, że tamtej religii lepiej nie atakować – wskazuje Ast.

Nie wiem czy puszczą, ale wielbicielom tej frazy polecam dzisiejsze Wiadomości, w których znów powiem, że Sheuring-Wielgus powinna się ze swoim marnej jakości kabaretem udać do meczetu lub synagogi, gdzie dowiedziałaby się "co w tym złego" — Pan Cezary Krysztopa #BabiesLivesMatter (@cezarykrysztopa) December 21, 2020

Czyli reżim religijny jest wtedy, gdy nie wolno wejść do kościoła i przeszkadzać w obrządku? A jednocześnie jak ktoś położy plasterek bekonu na meczecie to jest to obraza uczuć religijnych i podburzanie do nienawiści. Ciekawą logiką posługuje się lewica. https://t.co/Kxg07kT26U — Jan Wójcik (@jankwojcik) December 21, 2020

.@TomaszSiemoniak nie odważyłby się takiej bzdury powiedzieć, gdyby chodziło o atak na synagogę lub meczet. https://t.co/Z1BetDJm5p — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) December 22, 2020

„Kto znieważa miejsce kultu...”

Jeżeli w porządku obrad Sejmu znajdzie się wniosek o uchylenie immunitetu poseł Scheuring-Wielgus, to zagłosuję ZA jego uchyleniem. Niech prokurator przedstawi zarzuty przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 kk, a niezależny Sąd to oceni. Na tym polega państwo prawa. — Jan Mosiński (@MosinskiJan) December 21, 2020

W sieci pojawiają się opinie, że czasem odpowiedzialność za ataki na kościoły pojawia się nawet w krajach zachodniej Europy.zatwierdził Sąd Najwyższy Hiszpanii. Trybunał odrzucił kasację od wyroku sądu prowincjalnego Balearów” – przypomniał jeden z internautów.” W Polsce artykuł 196 Kodeksu karnego mówi, że „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” „Niech prokurator przedstawi zarzuty przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 kk" – domaga się poseł PiS Jan Mosiński.Z kolei„Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”