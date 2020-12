Prognoza pogody na święta. Wiadomo, kiedy spadnie śnieg

Już za dwa dni Wigilia Bożego Narodzenia. Niepisaną tradycją ostatnich lat jest, że świąt raczej nie umili nam mróz i śnieg. Czy jednak jest szansa, by w tym roku było inaczej? IMGW opublikował prognozę pogody. Są dobre informacje.

Zgodnie z orientacyjną synoptyczną prognozą pogody, przygotowaną przez IMGW, Wigilia Bożego Narodzenia, przyniesie pierwsze symptomy zimy, ale tylko na północy kraju.



„Tam opady deszczu przechodzić będą w ciągu dnia w deszcz ze śniegiem. W całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. Od 2, 4 st. na północy, około 7 w centrum, do 12 na południowym zachodzie. Wiatr będzie już przeważnie słaby” – przewiduje Instytut.



Zimową aurę według IMGW może miejscami przynieść Boże Narodzenie. „Choć będzie pochmurno, to występować będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a jedynie na południu początkowo jeszcze deszczu. Będzie już zdecydowanie chłodniej. Od 1 st. na północnym wschodzie do 4 na południu. Cieplej będzie jedynie nad morzem, do 6 st. Nieco wzmoże się wiatr, który będzie potęgował odczucie chłodu” – czytamy w prognozie.



„Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (sobota) może przywitać nas niewielką pokrywą śnieżną w całej Polsce, która w ciągu dnia może jeszcze przyrastać, ponieważ przez całą sobotę miejscami padać będzie przelotny śnieg” – wyjaśnia IMGW.

źródło: IMGW

Jak wskazuje, po nocy z ujemną temperaturą, od - 5 do -1 st., w dzień temperatura maksymalna od -2 st. na Podhalu, 0 na północnym wschodzie do 2 na zachodzie i północy.