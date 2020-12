Nie żyje niespełna dwuletnie dziecko. Telewizor przyczyną tragedii

„Smutny dzień na Ziemi i dzień świętowania w niebie” – tak o śmierci dziecka poinformowała Trista Hamsmith. Niespełna dwuletnia Reese od listopada walczyła o życie w szpitalu w Teksasie. Zmarła po ponad miesiącu starań lekarzy. Powodem było połknięcie baterii od pilota.

Początkowo lekarze sądzili, że dziecko ma silną infekcję krtani i odesłali ją do domu. Po dwóch dniach matka uświadomiła sobie, że Reese mogła połknąć baterię. Jej podejrzenia okazały się trafne.



Płaska, okrągła bateria od pilota do telewizora utknęła w przełyku dziewczynki. Przez to Reese doznała poparzeń gardła, przełyku i strun głosowych.



Mimo wielu operacji lekarzom nie udało się uratować życia 17-miesięcznej dziewczynki. Zgon nastąpił w czwartek.



„Nasze ukochane dziecko zmarło dziś rano i już nie cierpi. Reese jest w domu naszego Zbawiciela. Najprawdopodobniej rządzi tam wszystkimi” – napisała jej matka Trista na facebookowej stronie poświęconej córce.





źródło: kcbd.com, Facebook

Lekarze wielokrotnie przypominają, aby uważać na to, co jest w zasięgu małego dziecka. Baterie to – obok monet i guzików – jedne z najczęściej połykanych przedmiotów, z jakimi dzieci trafiają do szpitali.