Tuż po świętach pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce

Pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 planowane są w Polsce na 27 grudnia. We wtorek ma zostać przekazana informacja, w których tzw. szpitalach węzłowych szczepienia będą wykonywane najpierw.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że do wieczora 26 grudnia do Polski trafić ma pierwsze 10 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19. Do południa 27 grudnia – jak podał Dworczyk – preparat ma dotrzeć do wybranych szpitali węzłowych. Szczepienia ruszą od razu.



Szef KPRM zapowiedział, że we wtorek zostanie przedstawiona „dokładna liczba punktów, do których trafi pierwsza partia szczepionek”.



Europejska Agencja Leków (EMA) zdecydowała w poniedziałek o autoryzacji szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech. W kolejnym kroku Komisja Europejska ma wydać pozwolenie na dopuszczenie do używania szczepionki we wszystkich państwach członkowskich UE.





Narodowy Program Szczepień

W ubiegłym tygodniu. Jego podstawowym celem jest dostarczenie bezpiecznych i skutecznych szczepionek w wystarczającej liczbie i w najkrótszym czasie.Celem strategicznym jest osiągnięcie poziomu wyszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad pandemią COVID-19 do końca przyszłego roku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją skierowaną populacyjnego Polaków w pierwszej kolejności będą obsłużeni m.in. pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych.



Uprawnieni do otrzymania szczepienia w etapie zero są: pracownicy szpitala węzłowego; pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych; pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej; pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, a także pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.



Dotyczy to też personelu niemedycznego, tzn. administracyjnego i pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, także wolontariuszy czy stażystów) tych podmiotów, oraz osób z firm współpracujących z podmiotem i ciągle tam przebywających.





Księgowi i dostawcy też się mogą zaszczepić od razu

źródło: pap

Do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 mają więc prawo m.in. pracownicy księgowości w szpitalu, ale także pracownicy firmy współpracującej z placówką medyczną, np. dostawcy czy pracownicy ochrony.