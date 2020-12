Wybuch wulkanu na Hawajach. Doszło do trzęsienia ziemi [WIDEO]

W niedzielę późnym wieczorem doszło do wybuchu wulkanu Kilauea na Hawajach. Nastąpiła też seria trzęsień ziemi. Władze ostrzegły mieszkańców przed niebezpiecznym opadającym pyłem.

Do przebudzenia wulkanu znajdującego się na największej z wysp archipelagu Hawajów – Big Island – doszło w niedzielę późnym wieczorem. Z wnętrza krateru Halemaumau wypłynęła lawa, przez około godzinę wydobywała się gęsta para.



Przyczyną erupcji było zetknięcie się strumienia lawy z wodą, znajdującą się wewnątrz krateru. Chmura pary wystrzeliła w górę na około 9 km – podają media.



Miejscowe władze wydały ostrzeżenie przed opadającym pyłem, który może podrażnić oczy i drogi oddechowe. Około godzinę po rozpoczęciu erupcji nastąpiła seria trzęsień ziemi. Najsilniejsze miało siłę około 4,4 w skali Richtera. Nie odnotowano znacznych zniszczeń.



Wulkan Kilauea ostatni raz wybuchł w 2018 roku, niszcząc ponad 700 domów. Lawa wydobywała się z krateru przez wiele tygodni.

Webcam captures start of #Kīlauea summit eruption. First image is from Dec 20 at 9:20 p.m. HST, approximately 10 minutes prior to the start of the eruption. Final image taken at 1:06 a.m. HST on Dec 21. #Kilauea2020 pic.twitter.com/ffUwAUKL2Z