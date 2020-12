Zdecydowane działania rządu ws. powrotu polskich kierowców z Wielkiej Brytanii

Po tym, jak Francja zamknęła granicę z Wielką Brytanią, polscy kierowcy są w trudnej sytuacji. Wszystko z powodu nowej mutacji koronawirusa na Wyspach. – Nasz rząd podejmuje działania, aby odblokować granice dla polskich tirów – powiedział w TVP Info minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Gość programu „#Jedziemy” podkreślił, że próbuje się wywrzeć nacisk, szczególnie na Francuzach, by pozwolili przejechać tranzytem kierowcom, którzy wracają do kraju. – Na dziś mogę powiedzieć, że to bardzo duża liczba kierowców – dodał.

KORONAWIRUS – RAPORT



