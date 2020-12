Tajemnicze dźwięki w Krakowie. Mieszkańcy przerażeni [WIDEO]

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Krakowie i okolicach słychać było tajemnicze dźwięki. Mieszkańcy, niektórzy przestraszeni, zastanawiali się, skąd pochodzą. Zagadka się wyjaśniła.

O sprawie informuje „Gazeta Krakowska”. Dudniące dźwięki słychać było w nocy z niedzieli na poniedziałek m.in. w Krakowie – Podgórzu, Nowej Hucie – i Wieliczce.



Niektórzy mieszkańcy byli przerażeni. Pisali nawet, że dźwięki ktoś odtwarza specjalnie, żeby nastraszyć ludzi. „W Wieliczce mnóstwo osób jest przerażonych i jak na razie nikt nie ma pojęcia, co to takiego było” – komentowano w mediach społecznościowych.



Jednocześnie padały też sugestie, co jest źródłem tajemniczego dźwięku. Niektórzy pisali, że przyczyną było przedmuchiwanie kominów w elektrociepłowni w Łęgu. Inni sugerowali, że może mieć związek z awarią sieci ciepłowniczej MPEC, do której doszło w niedzielę w Płaszowie.







Jeszcze inni twierdzili, że to zwiastuje koniec świata , bo 21 grudnia miał nim być według kalendarza Majów. Wczoraj doszło też do tzw. wielkiej koniunkcji Jowisza i Saturna.



Gazeta podała przyczynę zjawiska – dźwięki pochodziły z elektrociepłowni, co potwierdziło PGE. „W związku z dużym zapotrzebowaniem na ciepło, konieczne było uruchomienie wysokiej mocy bloku energetycznego, co skutkowało dodatkowym zrzutem pary i właśnie to zjawisko było odpowiedzialne za specyficzny dźwięk” – donosi gazeta.

