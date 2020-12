Schetyna uderzył w Trzaskowskiego. Nerwowa reakcja prezydenta Warszawy

Grzegorz Schetyna chyba ostatnio nie jest zaangażowany w życie partyjne, skoro przez cały czas krytykuje. Dziwię się, że tak bardzo martwi się o mój ruch. Jasno powiedzieliśmy, co będziemy robili – powiedział wiceszef PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ten sposób polityk odniósł się do słów Schetyny, że ruchu Trzaskowskiego „dzisiaj nie ma”.

Były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna mówił kilka dni temu, że ponad 10 mln głosów, które otrzymał Rafał Trzaskowski w II turze wyborów prezydenckich, pokazały „wielkość przestrzeni politycznej”.



– Ale tego projektu dzisiaj nie ma . On nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował w kampanii wyborczej. Nie przekształcił się w konstrukcję polityczną, która jest obecna na politycznej scenie – ocenił, zastrzegając, że w czasie pandemii budowa ofensywnej inicjatywy nie jest możliwa.



Do jego słów odniósł się w Polsat News sam Trzaskowski. – Grzegorz Schetyna najwyraźniej nie jest zaangażowany ostatnio również w życie partyjne , skoro przez cały czas krytykuje. Powiem tylko tyle i dziwi mnie, że tak bardzo się martwi o ruch – odpowiedział Trzaskowski.



– My jasno powiedzieliśmy, co będziemy robili. To nie jest partia polityczna, tylko przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim budować zaufanie. Myśmy zrobili bardzo dużo, jeżeli chodzi o COVID w ruchu, a mianowicie mamy swoją radę ekspertów, którzy pomagają nam formułować jasne postulaty wobec rządu. Przygotowaliśmy inicjatywę 250 polskich samorządowców, którzy nasiali list do Komisji Europejskiej, który pokazuje, że nie wszyscy tak jak rząd chcemy iść na ścianę i nie byliśmy gotowi wyzbywać się europejskich pieniędzy – powiedział Trzaskowski.





Trzaskowski przygotowuje się do pracy

– I przygotowujemy się spokojnie do tego, żeby wykonać tę pracę organiczną, jak skończy się COVID, to żeby wyjść z bardzo konkretnymi przedsięwzięciami, jeżeli chodzi o zbieranie podpisów pod projektami ustaw do obywateli – zapewnił wiceszef PO.