Nie żyje były poseł Wojciech Borowik. Miał 64 lata

Nie żyje Wojciech Borowik, działacz opozycji demokratycznej w PRL, internowany w stanie wojennym, poseł na Sejm II kadencji, wieloletni prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Miał 64 lata.

Informację o śmierci Borowika w mediach społecznościowych w nocy z poniedziałku na wtorek podali prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski i posłanka PiS Joanna Lichocka.



„Zmarł Wojciech Borowik, szef Stowarzyszenia Wolnego Słowa, ciepły, zacny człowiek, działacz opozycji w PRL, dziennikarz. Wielka strata dla Polskiego Radia, był członkiem Rady Programowej, prowadził program na antenie Polskiego Radia 24. Słuchało się Go z taką przyjemnością...” – napisała Lichocka na Twitterze.



Borowik był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działał w opozycji demokratycznej, współpracował z Komitetem Obrony Robotników, wstąpił do „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów.



Po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany w ośrodku odosobnienia na warszawskiej Białołęce. Został zatrzymany w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Zwolniono go w lipcu 1982 roku w związku z amnestią dla więźniów politycznych.



Na początku lat 90. był działaczem Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna i Ruchu Demokratyczno-Społecznego, był także sekretarzem koła parlamentarnego Solidarności Pracy. W latach 1993-1997 sprawował mandat posła II kadencji z listy Unii Pracy.

W latach 2002-2004 był wiceprezesem Głównego Urzędu Statystycznego. Od 2008 r. prezesem Stowarzyszenia Wolnego Słowa zrzeszającego m.in. uczestników niezależnego ruchu wydawniczego w PRL. W 2008 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności.