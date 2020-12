Za kilka godzin początek długich ferii – do 17 stycznia

Dziś ostatni dzień zdalnej nauki przed świętami i feriami. W ramach przerwy świątecznej uczniowie i nauczyciele będą odpoczywali do 3 stycznia, ale następnego dnia rozpoczną dwutygodniowe ferie. W tym roku wszyscy będą je mieć w jednym terminie.

Jeszcze tylko kilka godzin dzieli uczniów od rozpoczęcia przerwy w nauce. Tradycyjnie tuż przed świętami i zaraz po uczniowie mają wolne, a do nauki wracają po nowym roku. Tym razem od 28 grudnia do 17 stycznia, czyli przez część przerwy świątecznej i przez całe ferie będzie obowiązywała kwarantanna . Uczniowie nie będą mogli wyjść do kina, na lodowisko czy wyjechać na narty.



Jedynie najmłodsi, z klas od 1 do 4 szkoły podstawowej, będą mogli wziąć udziału w półkoloniach .



– Oczywiście w ścisłym reżimie sanitarnym, w świetlicach szkolnych i innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach, które będą liczyły maksymalnie do dwunastu uczniów – przypomniała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

źródło: IAR

Rząd apeluje, żeby uczniowie podczas ferii zostali w domach. Wprowadzane ograniczenia mają ustrzec przed