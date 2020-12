CBŚP i pogranicznicy przerwali marzenia przemytników „trawki” o wielkich zyskach

Funkcjonariusze CBŚP oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali czterech mężczyzn zamieszanych w przemyt marihuany z Hiszpanii do Polski. Podczas akcji przejęto także 7 kg narkotyku, które jeden z kurierów wiózł do organizatorów całej operacji. Paczki z „trawką” ukryte były w kołach znajdujących „na pace” samochodu dostawczego.

Policjanci i pogranicznicy ustalili, że na Lubelszczyźnie pojawili się handlarze marihuaną, który kilkakrotnie sprowadzili z Hiszpanii już kilka transportów „trawki”. Z informacji operacyjnych wynikało, że kolejna partia narkotyku ma być przywieziona do Polski.



Ustalonego dnia funkcjonariusze zatrzymali na trenie powiatu bialskiego samochód dostawczy, w którym miała znajdować się marihuana. Paczki z narkotykiem były ukryte w czterech kołach „na pace”.



Funkcjonariusze doliczyli się 7 kg towaru. Kierowca auta został zatrzymany. W tym samym czasie ujęto jeszcze trzy osoby, zamieszane w przemyt i handel narkotykami.

źródło: portal tvp.info

Cała czwórka trafiła przed oblicze prokuratora Ośrodka Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kierowania co najmniej siedmiokrotnym przemytem marihuany o łącznej wadze ok. 48 kg.To oni mieli zorganizować całą operację.a także wynajęli samochody i przekazali kierowcom, gdzie mogą odebrać towar.Dwaj pozostali to kurierzy, których rolą było dostarczenie narkotyki z Hiszpanii do Polski.Cała czwórka usłyszała zarzuty wewnątrzwspólnotowego przewozu znacznych ilości środków odurzających. Sąd aresztował podejrzanych na trzy miesiące. Przemytnikom grozi do 15 lat więzienia.