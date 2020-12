Pandemia w Irlandii. Rozpoczęła się trzecia fala

W Irlandii rozpoczęła się już trzecia fala pandemii COVID-19, a szybko rosnące tempo nowych zachorowań jest bardzo poważnym problemem – oświadczyli wyżsi rangą urzędnicy służby zdrowia.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby nie zarejestrowano żadnego nowego zgonu, wykryto jednak 727 nowych zakażeń SARS-CoV-2. To drugi dzień z rzędu, gdy przekroczony jest poziom 700 infekcji.



– Wyraźnie widać, że znajdujemy się w trzeciej fali tej pandemii, z szybko rosnącą liczbą przypadków – powiedział szef zespołu modeli epidemicznych w radzie ds. kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET).



Naczelny lekarz kraju Tony Holohan zwrócił uwagę, że zaczęła się ona znacznie szybciej niż druga fala, i wezwał do przestrzegania zaleceń. – To naprawdę ważne, aby ludzie zostali w domu. Sytuacja zmieniła się i zmienia bardzo, bardzo szybko – podkreślił.





1,1 tys. w szczycie drugiej fali

Dzięki sześciotygodniowemu lockdownowi, który trwał od drugiej połowy października do końca listopada, w Irlandii udało się znacząco zmniejszyć liczbę zakażeń. W szczycie drugiej fali ich dobowa średnia z siedmiu kolejnych dni wynosiła 1124.

W drugiej połowie listopada i na początku grudnia przez trzy tygodnie utrzymywała się poniżej 300 i był to jeden z najniższych w Europie wskaźników w stosunku do liczby ludności. Jednak w miarę stopniowego znoszenia restrykcji liczba nowych zachorowań znów zaczęła rosnąć.



Irlandzki rząd ma się zastanowić nad dalszymi krokami w związku z ponownym wzrostem zakażeń, a także w związku z pojawieniem się z nowej odmiany koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Wielkiej Brytanii. Władze Irlandii już w niedzielę zawiesiły połączenia lotnicze i promowe do Wielkiej Brytanii. Jak na razie nie ma dowodów, by mutacja dotarła do Irlandii.



Dotychczasowy bilans epidemii w tym kraju to 80 267 zakażeń i 2158 ofiar śmiertelnych. W szpitalach jest 241 chorych na COVID-19, z czego 29 osób na oddziałach intensywnej terapii.

