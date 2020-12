Murzynek, tęcza i krzyż. Jak polityczna poprawność zawładnęła piłkarskim światem

Edilson Cavani został oskarżony o użycie rasistowskiego wpisu na Instagramie. Sprawą zajęła się angielska federacja. Piłkarz ma czas do 4 stycznia, aby złożyć w tej sprawie wyjaśnienia. To kolejny przykład politycznej poprawności, która już na dobre rozgościła się futbolu.

Cavani był bohaterem rozegranego 29 listopada ligowego meczu z ekipą Southampton (3:2). Jego zespół przegrywał 0:2 (pierwszego gola dla rywali zdobył Jan Bednarek), ale urugwajski zawodnik strzelił dwie bramki i zanotował asystę.



Zaraz po spotkaniu otrzymał mnóstwo wiadomości z gratulacjami w mediach społecznościowych, a na jedną z nich – od znajomego, odpisał: „Gracias negrito” czyli „Dziękuję, murzynku”.



Wpis, który szybko został usunięty, zwrócił uwagę angielskiej federacji. FA uznała, że komentarz Cavaniego był „obraźliwy, niewłaściwy i naruszył dobre imię futbolu”. Ponadto stwierdzono, że jego wpis odnosi się do „koloru skóry i/lub rasy i/lub pochodzenia etnicznego”. Zawodnikowi grozi od 3 do 6 meczów pauzy.





Choć można zarzucić piłkarzowi brak dobrego smaku czy wyczucia, zwłaszcza w tak drażliwych czasach, to jednak określenie

– Słowo „negrito” nie ma negatywnych konotacji. Często używa się go w relacjach z bliskimi znajomymi. Dopiero niedawno nabrało ono rasistowskiego wydźwięku, wynikającego z politycznej poprawności, a nie dosłownego znaczenia – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Iriana Gil Rodriguez, nauczycielka języka hiszpańskiego z Vigo .



– W hiszpańskojęzycznych krajach nikt nigdy nie wpadłby na pomysł, że sformułowanie „gracias negrito” niesie za sobą cokolwiek mogącego świadczyć o wyższości rasowej. Ma ono pieszczotliwe znaczenie, często nazywa się tak zwierzęta domowe – wyjaśnia Rodriguez.



„Negru” w futbolu zyskało wielką popularność podczas ostatniej kolejki Ligi Mistrzów , gdy piłkarze Istambul Basaksehir i PSG zeszli z boiska, słysząc, jak rumuński sędzia techniczny używa przeklętego przez wszystkich słowa.





Zamieszanie miało miejsce w pierwszym kwadransie meczu. Na ławce rezerwowych każdą decyzję arbitrakrytykował drugi trener tureckiego zespołu,Pełniący funkcję technicznegozwrócił się do prowadzącego mecz sędziego o ukaranie krewkiego trenera.

Mecz rozgrywany był przy pustych trybunach i każde słowo było słyszane przez innych uczestników meczu. Coltescu powiedział do Hategana, że na upomnienie zasłużył „ten czarny”.



Na pierwszy rzut oka może brzmieć to rasistowsko. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że Weibo był jedyną czarnoskórą osobą w sztabie drużyny ze Stambułu. Do tego członkowie sztabu nie mają na swoich strojach dodatkowych oznaczeń poza inicjałami. W przypadku zawodników komunikacja sędziów ogranicza się do podania numeru zawodnika, który ma zostać ukarany.



Rozmowę technicznego z głównym usłyszał rezerwowy Demba Ba i w wielkich emocjach ruszył w kierunku sędziów. – Dlaczego mówisz „ten czarny”, określenia „ten biały” nigdy byś nie użył – wykrzykiwał Senegalczyk. Piłkarze obu drużyn manifestacyjnie zeszli z boiska, a sprawa z Paryża trafiła na czołówki gazet całego świata. Mało kto wspomniał, że w dokończonym dzień później meczu Francuzi wygrali 5:1, a tydzień później Demba Ba przyznał, że… sędziowie nie są rasistami.

BREAKING: Demba Ba called Sebastian Coltescu after the incident in Paris! Former Senegal midfielder Ousmane N'Doye put them in touch! According to N'Doye, Demba "never said it was racism. He just thought Coltescu shouldn't use the word 'black' on a stadium. Coltescu understood". pic.twitter.com/HjDpRdL9dN