Poczta Polska zawiesiła przyjmowanie przesyłek do Wielkiej Brytanii

Poczta Polska tymczasowo zawiesiła przyjmowanie przesyłek do Wielkiej Brytanii. Ma to związek z występowaniem tam nowej odmiany koronawirusa. Wcześniej polski rząd zdecydował o zawieszeniu połączeń lotniczych z tym krajem.

„W związku z wchodzącą w życie o północy z 21 na 22 grudnia br. decyzją polskiego rządu o zawieszeniu połączeń lotniczych z Wielką Brytanią oraz ograniczeniami w transporcie drogowym, Poczta Polska informuje, że od 21 grudnia br. do odwołania zawiesza przyjmowania wszelkich przesyłek pocztowych do Wielkiej Brytanii” – czytamy na stronie spółki.



Dotyczy to listów, paczek oraz przesyłek w ramach usługi EMS. „Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z czasowym brakiem realizacji usług pocztowych do Wielkiej Brytanii” – dodała w komunikacie spółka.



Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii obowiązuje lub zacznie lada moment obowiązywać w ogromnej większości krajów Europy. Tak jest między innymi we Francji, Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii, a poza Europą także w Kanadzie, Rosji, Indiach, Jordanii, Omanie i Kuwejcie. Polska wprowadza zakaz dziś o północy. Równocześnie zamknięty został tunel łączący Francję z Wielką Brytanią, choć władze obu krajów mają nadzieję, że będzie można go otworzyć „w najbliższych godzinach”.



Nowa odmiana koronawirusa, której występowanie potwierdzono w Wielkiej Brytanii, jest bardziej zaraźliwa od dotychczas znanego wariantu wirusa wywołującego COVID-19.

