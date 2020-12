„Alarm!”. Tragedia w więzieniu. Można był jej zapobiec?

Wojciech Izbiński został skazany na dwa lata pozbawienia wolności za przestępstwa finansowe. – Pogubił się w pewnym momencie, ale chciał to wszystko naprawić – opowiada dziennikarzom Teresa Izbińska, matka 39-latka. – Miał grupę znajomych i został wmanewrowany w dziwny proceder – przekonuje Andrzej Izbiński, brat skazanego. Izbiński popełnił w więzieniu samobójstwo. Jego bliscy spodziewali się, że może do tego dojść i alarmowali strażników, że leczy się psychicznie – ustalili autorzy „Alarmu!”. – Słyszał jakieś głosy, widział jakieś samochody, które jeździły, jakby bał się o własne życie – mówi pan Andrzej. Rodzina zarzuca władzom zakładu karnego niedopełnienie obowiązków. Te nie odpowiedziały na pytanie „Alarmu!”, dlaczego mężczyzna miał przy sobie pasek od torby. Nie przyznają się też do błędu strażników.

