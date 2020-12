Atak piratów na polski kontenerowiec. Co zdarzyło się na pokładzie? [WIDEO]

W poniedziałek rano na wodach Zatoki Gwinejskiej u wybrzeży Afryki doszło do nieudanej próby porwania kontenerowca M/S Port Gdynia. W załodze statku jest 20 polskich marynarzy. – Piraci po nieudanym ataku ostrzelali mostek i zeszli z jednostki – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Informację o nieudanym ataku na jednostkę zarządzaną przez PLO, jako pierwsze podało radio RMF FM. Do próby uprowadzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 6.



Prezes PLO Dorota Arciszewska-Mielewczyk powiedziała PAP, że do ataku na jednostkę doszło na wodach Zatoki Gwinejskiej. Kontenerowiec M/S Port Gdynia zmierzał do portu Bata w Gwinei Równikowej. Jednostka pływa pod maltańską banderą. Załogę stanowi 20 Polaków.



– Na szczęście, nikomu nic się nie stało. Marynarze zachowali się bardzo odważnie. Z uwagi na śledztwo na razie nie możemy zdradzać szczegółów zajścia – powiedziała PAP prezes PLO.





Gróbarczyk: Załoga skutecznie uniemożliwiła uprowadzenie jednostki

źródło: pap

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział PAP, że w tej sprawie został zorganizowany zespół zarządzania kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawickiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.– Załoga skutecznie uniemożliwiła uprowadzenie jednostki. Po ataku schowała się w tzw. cytadeli, uniemożliwiając sterowanie kontenerowcem. Dla nas najważniejsze jest, że nikomu nic się nie stało. Porywacze prawdopodobnie w akcie furii ostrzelali mostek i zniszczyli część wyposażenia jednostki – dodał wiceminister infrastruktury.Gróbarczyk powiedział, że gdy piraci zorientowali się, że nie są w stanie przejąć kontroli nad jednostką, opuścili ją.Szczegóły incydentu wyjaśni śledztwo.