Rzymski szpital zbada nową mutację wirusa. Wykryto go w Wielkiej Brytanii

W szpitalu Spallanzani w Rzymie rusza procedura izolacji sekwencji koronawirusa w celu zbadania nowego wariantu wykrytego Wielkiej Brytanii – podała włoska agencja informacyjna ANSA, powołując się na jednostkę kryzysową regionu Lacjum (Unità di Crisi del Lazio). Nowa odmiana VUI-202012/01 rozprzestrzenia się w południowo-wschodniej Anglii. Kontrola we włoskiej placówce zostanie przeprowadzona na podstawie próbki pobranej od pasażerki, u której po wylądowaniu w niedzielę na lotnisku Fiumicino wykryto właśnie obecność nowego wariantu. To pierwszy taki przypadek we Włoszech.

KORONAWIRUS – RAPORT



Kobieta podróżująca w niedzielę z Wielkiej Brytanii do Włoch, u której test dał pozytywny wynik na obecność nowej odmiany koronawirusa, została odizolowana na terenie Rzymu. Zakażona czuje się dobrze i nie ma objawów choroby – podaje portal „Rai News”. Na izolacji przebywa także jej partner, pochodzenia brytyjskiego, który kilka dni temu przyleciał z Wielkiej Brytanii. Również u niego test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Nie potwierdzono jednak jeszcze nowej odmiany.



W Krajowym Instytucie Chorób Zakaźnych „Lazzaro Spallanzani” uruchomiono procedurę odizolowania sekwencji wirusa w celu zweryfikowania nowego wariantu.

