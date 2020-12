Były wiceszef policji z prokuratorskimi zarzutami w „aferze podkarpackiej”

Nadinsp. Mirosław S., były wiceszef policji, usłyszał w katowickich „pezetach” Prokuratury Krajowej zarzut „przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej”. Według śledczych, oficer miał w 2013 r. ujawnić ówczesnemu posłowi PSL – Janowi B., informacje o działaniach operacyjnych CBŚ wobec jednego z samorządowców, który przeszedł od ludowców do PiS. To kolejny wątek tzw. afery podkarpackiej. Prokuratura zmodyfikowała też część zarzutów samemu Janowi B.

Zarzuty, które prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił nadinsp. Mirosławowi S. mają być pokłosiem wydarzeń z mają 2013 r. Wtedy to, 27 maja władzę na Podkarpaciu straciła koalicja PO-PSL-SLD. Wszystko za sprawą dwóch samorządowców: Jana Burka (PO) oraz Lucjana Kuźniara (PSL). Obaj zagłosowali za kandydatem PiS na marszałka województwa i przeszli do partii Jarosława Kaczyńskiego. Jan B., nazywany „podkarpackim baronem” uznał działanie obu polityków za haniebną zdradę.



W 2015 r. radio RMF FM ujawniło, że niedługo po tej politycznej wolcie, poseł Jan B. zadzwonił do Mirosława S., który wówczas był zastępcą Komendanta Głównego Policji ds. kryminalnych i nadzorował Centralne Biuro Śledcze. Miał sugerować „znalezienie czegoś” na Kuźniara. Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że obaj panowie spotkali się w lipcu w jednym z rzeszowskich hoteli. To tam Jan B. miał przekazać komendantowi informacje o nieprawidłowościach w firmie rodzinnej „zdrajcy”. Po tej rozmowie nadinsp. S., według RMF FM, wezwał wiceszefa CBŚ i przekazał mu to czego dowiedział się od „podkarpackiego barona”. Na podstawie tych informacji wszczęto działania operacyjne wobec Kuźniara i jego żony.

S. nie krył, w rozmowie z dziennikarzami, znajomości z Janem B. Wcześniej przez wiele lat pracował w Rzeszowie m.in. w komendzie wojewódzkiej w wydziałach kryminalnym i do walki z korupcją.Według katowickich „pezetów” oficer „w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez byłego posła Jana B. przekroczył swoje uprawnienia, nie dopełnił obowiązków służbowych i ujawniał osobie nieuprawnionej informacje dotyczące czynności operacyjnych prowadzonych wobec oponenta politycznego byłego posła”. Byłemu wiceszefowi policji grozi do 10 lat więzienia.

Śledczy ogłosili także zmienione zarzuty samemu Janowi B. – Dotyczą one przyjmowania korzyści majątkowych od leżajskiego przedsiębiorcy Mariana D. m.in. w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw polegających na: uzyskaniu preferencyjnych stosunków handlowych z Rafinerią Jasło S.A., korzystnego dla Mariana D. i kierowanej przez niego spółki orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołania córki Mariana D. na urząd sędziego; nakłaniania funkcjonariuszy publicznych: Zbigniewa K. (starosty powiatu przeworskiego), Jana M. (komisarza skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie), Mirosława S. (zastępcy Komendanta Głównego Policji) do ujawniania mu informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych – poinformowała Prokuratura Krajowa.



Jan B. jest także podejrzany o nakłanianie Zbigniewa K. do zapłacenia łapówki w wysokości miliona złotych, w zamian za wpłynięcie na sędziego, aby ten rozpoznając wniosek prokuratury o areszt K., nie uwzględnił go. Były poseł miał także sprzedać w październiku 2015 r. część swojego majątku, aby uniemożliwić zajęcie go, w związku z prowadzonemu wobec niemu postępowaniami.



„Podkarpackiemu baronowi” grozi do 12 lat więzienia. Prokuratura nie ujawniła czy przyznał się do zarzucanych mu czynów.

„Układ podkarpacki”



„Afera podkarpacka” wybuchła latem 2014 r., kiedy to funkcjonariusze CBA przeszukali ministerstwo infrastruktury, biuro poselskie Jana B., rzeszowską prokuraturę apelacyjną. Wszystko za sprawą pójścia na współpracę z organami ścigania Mariana D.



– Ta afera może bardziej zachwiać rządzącą koalicją niż taśmy publikowane przez „Wprost”; prokuratorzy i CBA sprawdzają pewien układ, który mógł powstać na Podkarpaciu – przekonywała portal tvp.info w lipcu 2014 r., osoba związana z ówczesną Prokuraturą Generalną.



Jan B. usłyszał zarzuty związane z tzw. aferą podkarpacką w listopadzie 2015 roku oraz w styczniu 2019 roku. Nie przyznawał się wówczas do winy. Oprócz byłego posła, zarzuty w tym śledztwie usłyszało kilkadziesiąt osób, w tym m.in: były wiceminister infrastruktury, byli szefowie rzeszowskich prokuratur, podkarpacki biznesmen z branży paliwowej i jego wspólnicy, były prezes i były wiceprezes Rafinerii Jasło, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, były Kierownik Działu Kontroli Podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, kierownik zespołu zajmującego się bankowością korporacyjną jednego z banków, były Dyrektor Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie, były prezes NIK, byli członkowie Zarządu PGE EO, były funkcjonariusz ABW, inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku.



W styczniu 2017 r. Marian D. został prawomocnie skazany na cztery lata więzienia. Następnie w lutym 2018 r. prawomocny wyrok skazujący roku i ośmiu miesięcy pozbawiania wolności zapadł wobec byłego dyrektora Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie. Natomiast w marcu 2018 r. prawomocnie skazany został także oskarżony w efekcie prowadzonego śledztwa były funkcjonariusz Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego. W styczniu br. prawomocny wyrok trzech lat pozbawienia wolności usłyszał Mirosław K., były marszałek województwa podkarpackiego. A w październiku 2020 r. na karę łączną trzech lat i sześciu miesięcy więzienia została prawomocnie skazana była szefowa Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie.