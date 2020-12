Szef MEN podał datę, kiedy rozpoczną się szczepienia nauczycieli

27 grudnia w Polsce mają ruszyć szczepienia przeciwko COVID-19. Szef MEN Przemysław Czarnek wskazał w programie „Gość Wiadomości”, że uczniowie wrócą do szkół, kiedy „warunki bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa na to pozwolą”. Podał również datę, kiedy rozpoczną się szczepienia nauczycieli. – Myślę, że na koniec stycznia - początek lutego te szczepienia będą oferowane nauczycielom – powiedział.

– Najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót (uczniów do szkół – przyp. red.) po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych klas I-III, a być może też klas ósmych i klas maturalnych. Wszystko zależy od tego, jak potoczy się pandemia koronawirusa. Wszystko zależy też od nas, od odpowiedzialności naszego społeczeństwa w czasie Świąt i następnych tygodni – powiedział w TVP Info minister Czarnek.



Szef MEN przyznał, że obecnie „wszystkie scenariusze są brane pod uwagę”. – Na wszystko musimy być przygotowani, także na okoliczność dalszej nauki zdalnej – zaznaczył. Dodał, że czynione są starania, żeby „powrót do szkół był jak najbardziej bezpieczny”. – Dążymy do tego, żeby dzieci jak najwcześniej wróciły do szkół – podkreślił.



Czarnek zaapelował również o poddawanie się szczepieniom. – To dla nas szansa na powrót do normalności – wyjaśnił. Podał również datę, kiedy rozpoczną się szczepienia nauczycieli. – Myślę, że na koniec stycznia - początek lutego te szczepienia będą oferowane nauczycielom – wskazał.



W poniedziałek Europejska Agencja Leków (EMA) zdecydowała o warunkowej autoryzacji szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech dla osób powyżej 16. roku życia. Potem Komisja Europejska wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu preparatu w Unii Europejskiej. Pierwsza partia szczepionki ma trafić do Polski 26 grudnia.

