Sprawa Scheuring-Wielgus. Gawkowski uważa, że posłanka mogła być podsłuchiwana

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski domaga się informacji premiera Mateusza Morawieckiego ws. możliwego podsłuchiwania posłów, w tym Joanny Scheuring-Wielgus, wobec której prokurator generalny wystąpił o uchylenie immunitetu. Waldemar Andzel (PiS) ocenia zarzuty jako mało poważne.

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek PAP, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do marszałek Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Śledczy chcą jej postawić zarzuty „złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych”.





Reakcja szefa klubu Lewicy

#wieszwiecej Polub nas

W ocenie Gawkowskiego, „polityczna prokuratura stawia polityczne zarzuty oponentom politycznym”. – Dzisiaj, kilka dni przed świętami, w atmosferze strachu przysyła do Sejmu wniosek, który stawia zarzuty posłance za wykonywanie jej mandatu poselskiego. Stawia zarzuty nie informując posłanki o tym, że jakiekolwiek zarzuty będą – oświadczył szef klubu Lewicy na konferencji prasowej w Sejmie.– Różne osoby, które z nami współpracują, od kilku miesięcy informowały nas, że Zbigniew Ziobro będzie próbował polować na polityków – powiedział poseł.Jak dodał w poniedziałek „dostaliśmy również informację, że pani posłanka, ale też inni posłowie z klubów opozycyjnych zostali zaraz po protestach objęci nadzorem, specjalnym nadzorem tzn., że zostały im założone w ostatnim tygodniu października podsłuchy”.Gawkowski poinformował, że w poniedziałek składa wniosek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego „o pilną informację, czy prawdą jest, że Zbigniew Ziobro wydał zarządzenie o konieczności objęcia nadzorem operacyjnym, podsłuchowym posłów i posłanki opozycji”.– Czy jedną z posłanek, która została objęta podsłuchami, jest Joanna Scheuring-Wielgus, czy te podsłuchy przyczyniły się do zarzutów, które dzisiaj mają zdejmować jej immunitet? Czy to jest prawdziwa twarz Prawa i Sprawiedliwości, które na święta próbuje nam pokazać, że jak nas nie załatwi tutaj – w gmachu parlamentu – większością, to załatwi nas prokuraturą? Czy posłowie i posłanki mają się bać, że pierwszy krok jest na ulicy, ale następny w więzieniu? – pytał Gawkowski.

Oskarżenia o autorytaryzm

W jego ocenie, Zbigniew Ziobro „idzie drogą państwa autorytarnego”. – Obrona posłanki Joanny Scheuring-Wielgus to obrona demokracji każdego parlamentarzysty, każdej parlamentarzystki, który broni praw człowieka, konstytucji i demokracji – ocenił.Pytany, czy są dowody na podsłuchy, Gawkowski odpowiedział, że on „taką informację otrzymał”. – W służbach specjalnych pracują osoby, które niekoniecznie popierają tę władzę – przekonywał poseł. – Tylko ta informacja się pokazała - osobiście otrzymałem informację, żebym składał pilne pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, bo to nie jest sprawa jednostkowa, tylko dotyczy kilku posłanek i posłów, a została wszczęta w związku ze strajkami kobiet i licznymi protestami, które się rozpoczęły – dodał polityk Lewicy.Do zarzutów Gawkowskiego odniósł się w rozmowie z PAP szef sejmowej komisji ds. służb specjalnych Waldemar Andzel (PiS). Jak ocenił, z powodu protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet „na pewno nie jest możliwe, żeby były zakładane komuś podsłuchy”. – Trudno się spodziewać, żeby coś takiego było stosowane. Bardzo łatwo jest pomówić. Dla mnie są to mało poważne argumenty – powiedział poseł. Jak podkreślił, „sam Zbigniew Ziobro podsłuchu nie może założyć”.

Wniosek prokuratury

źródło: pap

Prokuratura przekazała PAP, że we wniosku dotyczącym posłanki Scheuring-Wielgus, chodzi o zdarzenia, do których doszło podczas porannej mszy świętej 25 października br. w toruńskim kościele p.w. św. Jakuba Apostoła.– W trakcie nabożeństwa do kościoła weszła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus ze swoim mężem. Podeszli pod ołtarz, po czym stojąc przodem do wiernych prezentowali proaborcyjne transparenty o treści „Kobieto! Sama umiesz decydować” oraz „Kobiety powinny mieć prawo decydowania, czy urodzić czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką”. Następnie małżonkowie na krótko odwrócili się w stronę ołtarza i kapłanów, po czym wyszli z kościoła idąc nawą główną. Tego samego dnia posłanka zamieściła w mediach społecznościowych wpis informujący o tym, że w kościele św. Jakuba zostawiła wraz z mężem „słowo na niedzielę”, dodatkowo zilustrowany jej zdjęciem z ww. transparentami – poinformowała prokuratura.Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że po zakłóceniu mszy do toruńskiej prokuratury wpłynęło szereg zawiadomień o przestępstwie. Za czyny objęte zarzutami które śledczy zamierzają postawić posłance, grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.