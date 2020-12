Tajemniczy sygnał z Proximy Centauri

Naukowcy z Breakthrough Listen Project, którzy poszukują sygnałów radiowych wysłanych przez obcą cywilizację, poinformowali o zarejestrowaniu nietypowej transmisji nadchodzącej z kierunku Proxima Centauri, gwiazdy najbliższej Słońcu. Wiadomo, że gwieździe tej towarzyszą co najmniej dwie planety.

Sygnał został zarejestrowany po raz pierwszy w kwietniu ubiegłego roku przez 64-metrowy radioteleskop z obserwatorium Parkes w Nowej Południowej Walii w Australii. Portal KopalniaWiedzy.pl wskazuje, że to drugi – po DSS-43 – największy na półkuli południowej radioteleskop z ruchomą czaszą.



Specjaliści skupieni w projekcie bazującym w Berkeley SETI Research Center zwrócili uwagę, że sygnał „dryfuje” – jego częstotliwość wydaje się nieco zmieniać, raz jest wyższa, raz niższa (pierwsza miała częstotliwość 982,002 MHz). Oceniono, że może mieć to związek albo z ruchem orbitalnym Ziemi, albo źródłem sygnału.



Na tej podstawie badacze wnioskują, że sygnał nie pochodzi z anteny umieszczonej na Ziemi, a zatem sygnał jest pozaziemski, choć niekoniecznie musi to oznaczać, że pochodzi od obcej cywilizacji.



– Jeśli rejestrujemy taki sygnał i wiemy, że nie pochodzi on z powierzchni Ziemi, wiemy, że to sygnał pozaziemski. Niestety, ludzie wystrzelili w przestrzeń kosmiczną wiele źródeł pozaziemskich sygnałów – przyznaje Jason Wright z Penn State University.

Transmisja danych?

źródło: KopalniaWiedzy.pl

Jednym wytłumaczeń jest, że to transmisja danych telemetrycznych z satelity. Ruch satelitów wokół Ziemi, których jest około 2700, powoduje bowiem, że dochodzi do zmian częstotliwości ich sygnału. Naukowcy oceniają jednak, że prawdopodobieństwo tego jest niewielkie.. Obiekt taki musiałby znajdować się w prostej linii za gwiazdą z punktu widzenia Ziemi. Sygnały radiowe są emitowane choćby przez kwazary czy pulsary, ale emisja ze źródeł naturalnych obejmuje znaczną część spektrum. Właśnie fakt, że emisja jest w tak wąskim zakresie, jest najbardziej interesujący.– Nie znamy żadnego naturalnego źródła takiego sygnału – tłumaczy Andrew Siemion z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Badacz nie wykluczył, że być może istnieją nieznane nam zjawiska związane z fizyką, które powodują powstawanie takiego sygnału, ale obecnie, „jedyne źródła, jakie znamy, to źródła techniczne”.Zarejestrowany sygnał może pochodzić też z naturalnego źródła o silnym polu magnetycznym. W Układzie Słonecznym źródłem takich sygnałów radiowych jest Jowisz. Wokół Proxima Centauri może krążyć duża planeta o silnym polu magnetycznym, ale jej sygnał musiałby docierać do Ziemi znacznie słabszy.Nie da się też wykluczyć, że sygnał pochodzi z bezpośredniego sąsiedztwa radioteleskopu. Portal KopalniaWiedzy.pl przypomina, że pięć lat temu naukowcy z obserwatorium Parkes zarejestrowali sygnały świadczące o tym, że głęboko w kosmosie dzieje się coś niezwykłego. Analiza danych wykazała, że radioteleskop złapał sygnał z... kuchenki mikrofalowej w obserwatorium.