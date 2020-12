„Prowokacja”. SDP komentuje grafikę z dodatku do „GW”

Przeciwko zamieszczonej przez dodatek do „Gazety Wyborczej” grafice przedstawiającej Matkę Boską jako zwolenniczkę aborcji protestuje Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zdaniem SDP, publikacja jest „prowokacją, narusza prawo do wolności i poszanowania uczuć religijnych innych osób oraz jest publikacją łamiącą podstawowe zasady etyki dziennikarskiej”.

„CMWP SDP stanowczo protestuje przeciwko nadużywaniu zasady wolności słowa i wolności mediów czego wyjątkowo jaskrawym przykładem jest opublikowanie w weekendowym wydaniu »Wysokich Obcasów«, dodatku do »Gazety Wyborczej« (19/20.12.20), grafiki przedstawiającej wizerunek Matki Bożej jako zwolenniczki aborcji. Na tym wizerunku ma ona twarz zasłoniętą maseczką z błyskawicą – symbolem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, oraz trzyma czarną parasolkę, która była symbolem demonstracji przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych” – czytamy w oświadczeniu.





SDP: To prowokacja

#wieszwiecej Polub nas

źródło: cmwp.sdp.pl

Jak dodano, w ocenie CMWP SDP publikacja jest „prowokacją, narusza prawo do wolności i poszanowania uczuć religijnych innych osób oraz jest publikacją łamiącą podstawowe zasady etyki dziennikarskiej, jaką jest zasada szacunku i tolerancji oraz poszanowania ludzkiej godności oraz praw, i nie mieści się w standardach zachowań obowiązujących media”.W oświadczeniu zaznaczono, że „wolność środków masowego komunikowania nie ma charakteru absolutnego i musi mieścić się w ramach wytyczonych zarówno przez akty prawne, jak i etykę dziennikarską”.Za szczególnie bulwersujący uznano moment publikacji. „Ma to miejsce tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, które dla chrześcijańskiego kręgu kulturowego są afirmacją życia od poczęcia, a dla wielu, także niewierzących ludzi, są okazją do poszukiwania zgody i porozumienia. Opublikowana grafika z pewnością temu nie służy”.CMWP SDP przypomniało też, że zgodnie z zasadami Światowej Karty Etyki Dziennikarskiej, publikowane przez dziennikarzy informacje lub opinie nie mogą przyczyniać się do wywoływania nienawiści lub uprzedzeń, zaś dziennikarz powinien dokładać starań, by nie ułatwiać szerzenia dyskryminacji.