Mutacja koronawirusa na Wyspach. Kilkaset osób po powrocie do Polski zgłosiło się na test

Ok. 700 osób po powrocie z Wielkiej Brytanii, gdzie pojawiła się mutacja wirusa SARS-CoV-2, zgłosiło się do sanepidu, aby otrzymać zlecenie na test – przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poinformował, że na testy może zgłosić się każda osoba powracająca z zagranicy do Polski, nie tylko z Wielkiej Brytanii. Jak zaznaczył, ten kierunek jest szczególnie ważny.

KORONAWIRUS – RAPORT



Andrusiewicz podał, że do popołudnia w poniedziałek do sanepidu zgłosiło się ok. 700 osób, które wróciły z Wielkiej Brytanii, z czego najwięcej – 100, na Mazowszu, blisko 90 w woj. łódzkim i ok. 80 w woj. dolnośląskim.



– Dziękujemy za odpowiedzialność. Wszystkie te osoby mogą być przykładem, jak zachować się w okresie świątecznym, troszcząc o bliskich. Liczymy, że w kolejnych dniach, kolejne osoby będą się zgłaszały – powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik MZ.



Zaznaczył, że testy są darmowe. Nie jest potrzebny bilet czy inny dokument potwierdzający podróż, wystarczy deklaracja o powrocie z zagranicy.

źródło: pap

Informacje o tym, jak otrzymać zlecenie, można uzyskać m.in. na infolinii inspekcji sanitarnej pod numerem telefonu +48 22 25 00 115. Konsultanci kierują zainteresowane osoby do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która wystawia zlecenie testu w punktach drive-thru.