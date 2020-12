Zwolennicy Nawalnego zorganizowali pikietę przed siedzibą FSB

W Moskwie przed budynkiem Federalnej Służby Bezpieczeństwa trwają pikiety zorganizowane przez zwolenników Aleksieja Nawalnego. Krytyk prezydenta Władimira Putina opublikował wcześniej nagrania, na których - jak przekonuje - zarejestrował rozmowy z funkcjonariuszami FSB, odpowiedzialnymi za próbę jego otrucia.

Uczestnicy akcji przyszli na Łubiankę, żeby wyrazić protest w związku z podejrzeniem, że zamach na lidera rosyjskiej opozycji zorganizowali funkcjonariusze FSB.



W ubiegłym tygodniu Nawalny oświadczył, że zna nazwiska i miejsce pracy zamachowców, którzy w sierpniu otruli go bojowym środkiem trującym z rodziny Nowiczok. Tego samego dnia cztery redakcje: „Bellincat”, „The Insider”, CNN i „Der Spiegel” opublikowały rezultaty dziennikarskiego śledztwa, z którego wynikało, że zamachowcy związani byli z tajnym wydziałem FSB i działali za wiedzą najważniejszych osób w państwie.



W poniedziałek Nawalny poinformował, że przed publikacją materiałów dzwonił do domniemanych zamachowców i z jednym z nich nagrał 45-minutową rozmowę, która potwierdziła dziennikarską wersję o przygotowywaniach do zamachu.



Od kilku dni opozycyjni deputowani z wielu regionów Rosji wysyłają do szefów Komitetu Śledczego i FSB wnioski o wszczęcie śledztwa w sprawie próby otrucia Nawalnego. W poniedziałek przed domem jednego z wytypowanych funkcjonariuszy FSB policja zatrzymała współpracowniczkę opozycjonisty Lubow Sobol.

