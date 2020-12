Wdowa po Kobem Bryancie pozwana do sądu przez własną matkę

Vanessa Bryant nie może w spokoju przeżywać żałoby po stracie swojego męża, legendarnego koszykarza Kobe Bryanta, który w styczniu tego roku zginął w katastrofie helikoptera. Wdowa została podana do sądu przez... swoją matkę. Ta żąda zapłaty za to, że – jak twierdzi – przez 18 lat za darmo pomagała jej rodzinie jako asystentka i niania.

68-letnia Sofia Laine wystawiła swojej córce Vanessie Bryant słony rachunek. Wyliczyła, że przez 18 lat pracowała jako jej asystentka oraz opiekunka do dzieci i teraz żąda od niej zapłaty za usługi. Swoją stawkę ustaliła na kwotę 96 dolarów za godzinę, przy 12-godzinnym dniu pracy. Dlaczego Laine domaga się zapłaty właśnie teraz, po tylu latach? Kobieta twierdzi, że gdy Kobe Bryant żył, złożył obietnicę, że zapewni jej opiekę do końca jej życia. Teraz, po jego śmierci, to już nieaktualne, dlatego matka Vanessy postanowiła zadbać o swoje interesy na drodze sądowej.



Vanessa Bryant odniosła się do roszczeń matki w oświadczeniu, które przekazała magazynowi „People”. „Wspierałam ją przez prawie 20 lat. Nigdy nie była ani moją, ani Kobe'ego asystentką, nie była też nianią. Zawsze byłam siedzącą w domu mamą i wraz z mężem sprawowaliśmy pełną opiekę nad naszymi córkami. Przez prawie dwie dekady pozwalaliśmy jej za darmo mieszkać w naszych nieruchomościach znajdujących się w sąsiedztwie, bo twierdziła, że nie ma pieniędzy, by kupić sobie dom po rozwodzie. (...) Doglądała naszych dziewczynek od czasu do czasu, tak jak robi to większość dziadków. Nie zajmowała się sprawami biznesowymi czy domowymi wydatkami” – napisała wdowa po Bryancie.

Śmierć legendy

Vanessa wyznała też, że chciała wspierać swoją matkę do końca jej życia, ale ta miała większe żądania. Domagała się 5 milionów dolarów, domu i mercedesa typu SUV. Bryant nie chciała się na to zgodzić, w związku z czym jej matka wstąpiła na drogę sądową. Bryant określa ten pozew jako coś „niepoważnego, haniebnego i niewyobrażalnie bolesnego”.Utytułowany koszykarz Los Angeles Lakers, Kobe Bryant zginął 26 stycznia 2020 r. w katastrofie helikoptera w Kalifornii. Miał 41 lat. Razem z nim śmierć poniosła także jego córka Gianna. Vanessa i Kobe mieli jeszcze trzy córki. Ich najmłodsza latorośl, Capri, skończyła 18 miesięcy.