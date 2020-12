„Nie podzielamy stanowiska sądu”. Prokuratura o sprawie Czarneckiego

Prokuratura Regionalna w Warszawie zaskarży postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w sprawie niezastosowania tymczasowego aresztowania wobec Leszka Cz., podejrzanego o udział w tzw. aferze GetBack. Oświadcznie w sprawie pojawiło się na stronie prokuratury.

Warszawski sąd nie uwzględnił w poniedziałek wniosku prokuratury o areszt dla Leszka Czarneckiego, choć podkreślił, że jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego mu czynu. Do sprawy odniosła się prokuratura.





„Zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa”

Prokurator wobec stanowiska sądu

„Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora mimo przyjęcia, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa zarzucanego Leszkowi Cz. przez prokuratora” – czytamy w oświadczeniu, pod którym podpisał się rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś.„Decyzję Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o niezastosowaniu aresztu wobec podejrzanego Prokuratura Regionalna w Warszawie ocenia jako niezrozumiałą w świetle ustaleń postępowania i negatywnie wpływającą na jego prawidłowy bieg” – dodano.Jak podaje prokuratura, w prowadzonym od kwietnia 2018 roku śledztwie zgromadzono materiał dowodowy „świadczący o tym, że Leszek Cz. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej miał wiedzę na temat szczegółów dokonywanej za pośrednictwem Idea Bank S.A sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack S.A. Podejrzany akceptował ten proceder pomimo tego, że bank nie miał wymaganego zezwolenia KNF na prowadzenie takiej działalności, a jego klienci byli wprowadzani w błąd co do gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestycji w obligacje GetBack. Dzisiejszą decyzją Sąd potwierdził powyższe okoliczności mimo, iż nie uwzględnił wniosku prokuratora i nie zastosował środka o charakterze izolacyjnym”.Prokurator ocenił, że jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym mógłby zabezpieczyć prawidłowy tok śledztwa.„Jest faktem powszechnie znanym, że podejrzany niezależnie od dokonanych zabezpieczeń majątkowych nadal pozostaje osobą bardzo majętną i wpływową. Posiada on m.in. rezydenturę na Malcie. Z racji pełnionych funkcji ma liczne kontakty zawodowe i towarzyskie w kraju i za granicą, co może pozwalać mu na skuteczne ukrywanie się w sytuacji niewystawienia za nim listu gończego. Podejrzany dotychczas nie pojawił się m.in. na wyznaczone przez sąd terminy posiedzeń mimo że były one powszechnie znane. Tym samym prokurator nie podziela stanowiska Sądu, że nie zachodzi obawa ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania i zaskarży powyższe postanowienie” – czytamy.