Matka zastrzeliła dwulatka siedzącego w foteliku w aucie

Mieszkanka amerykańskiego stanu Utah została oskarżona o zastrzelenie swojego dwuletniego syna. Po dokonaniu zbrodni 40-latka próbowała popełnić samobójstwo, ale przeżyła.

Do tragedii doszło w ubiegły poniedziałek w hrabstwie Uintach. Na terenie obozu kempingowego Valerie Peck miała zastrzelić swojego synka, gdy siedział w foteliku w aucie. Następnie skierowała broń na siebie i dwukrotnie wystrzeliła, ale przeżyła.



Wychodząca w Salt Lake City gazeta „Deseret News” podała, że kobieta pojechała do Kanionu Fantasy, żeby – jak oceniono – zamarznąć na śmierć. Świadkowie, którzy znaleźli Peck i jej zmarłego synka, wezwali policję. Została zabrana do szpitala, a po zwolnieniu przedstawiono jej zarzut dzieciobójstwa.



W lipcu kobieta została oskarżona o wtargnięcie do Regionalnego Centrum Medycznego w Vernal. Jej mąż zeznał przez sądem, że 40-latka cierpi na chorobę psychiczną.

