Tuż przed świętami strajk w kilku oddziałach firmy Amazon

Pracownicy sześciu oddziałów firmy wysyłkowej Amazon w Niemczech rozpoczęli strajk podczas nocnej zmiany z niedzieli na poniedziałek. Jak poinformował związek zawodowy Verdi, strajki w Werne, Lipsku, Rheinbergu, Koblencji oraz w Bad Hersfeld mają potrwać do Wigilii.

Ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem w czasie trwającego w Niemczech lockdownu to boom dla firm wysyłkowych, a dla Verdi okazja do nasilenia presji na firmę – pisze w poniedziałek portal tygodnika „Der Spiegel”.



Łącznie strajkuje 1700 osób. Związek zawodowy domaga się, aby Amazon podpisał układ zbiorowy pracy niemieckiego sektora detalicznego. Jest to wymóg, który Verdi od lat na próżno próbuje wyegzekwować.





Odmowa płacenia pracownikom w ramach układu zbiorowego

źródło: pap

Członkini zarządu Verdi Stefanie Nutzenberger wyjaśniła, że zamknięcie sklepów, obowiązujące od zeszłego tygodnia ze względu na ogłoszony lockdown, doprowadziło dotakich jak Amazon.Podczas gdy amerykański koncern zwiększa swoje miliardowe zyski, „odmawia płacenia pracownikom w ramach układu zbiorowego” – podkreślają związkowcy.ponieważ Amazon składa obietnice dostawy, pomimo koniecznych do tego dodatkowych nakładów pracy, co odbywa się "nieuchronnie kosztem zdrowia pracowników, zwłaszcza obecnie, w warunkach pandemii".Amazon w oświadczeniu zapewnił, że„Zdecydowana większość pracowników pracuje normalnie” – podkreślono. Jak dodano, w czasie lockdownu Amazon wspiera dziesiątki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech, umożliwiając im sprzedaż swoich produktów online.