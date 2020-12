„Ocena stanu wojennego jest jednoznaczna”. SN o immunitetach sędziów PRL

​Sąd Najwyższy rozpoznał w ostatnich dniach kilka spraw immunitetów sędziów i prokuratorów, którym prokuratorzy pionu śledczego IPN zamierzają postawić zarzuty dopuszczenia się czynów wyczerpujących znamiona zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości. Miało do nich dojść w ramach działalności sądów i prokuratur wojskowych w okresie stanu wojennego w 1982 roku. Na stronie SN opisano bliżej jedną z takich spraw.

„Ocena stanu wojennego dokonana przez Sąd Najwyższy jest jednoznaczna. Okres ten wykazał się szczególną pogardą dla ustanowionych praw i wolności obywatelskich, podobną do tej z okresu stalinowskiego – wskazuje uzasadnienie jednej z podjętych uchwał. Konsekwencją tego jest prawna ocena czynów objętych wnioskami IPN, noszących znamiona zbrodni sądowych, których sprawcami byli funkcjonariusze publiczni pełniący funkcję sędziów, a także prokuratorów” – czytamy na stronie SN.



15 grudnia SN podjął uchwałę, na skutek której prawomocnie zezwolono na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora w stanie spoczynku Janusza R. Został on oskarżony m.in. o sformułowanie zarzutu publicznego poniżania ustroju PRL i wyszydzania PZPR, „za co oskarżonemu wymierzono karę 4 lat pozbawienia wolności i 3 lat pozbawienia praw publicznych”. Kary więzienia sędzia Janusz R. wymierzał również m.in. za kopiowanie nielegalnych gazet i ulotek, „lżenie” działaczy partyjnych, „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości”.



Dzień później, Sąd Najwyższy podjął uchwałę zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Jana R., który jako sędzia „przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że orzekając w sposób dowolny, sprzeczny z dowodami zgromadzonymi w toku postępowania, w sposób dla oskarżonego niekorzystny, stosując przy tym wykładnię rozszerzającą zakres penalizowanych zachowań, wydał wyrok skazujący”, uznając oskarżonego za winnego, skazując go na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę dodatkową 3 lat pozbawienia praw publicznych.

„W repertoriach Sądu Najwyższego - Izby Dyscyplinarnej zarejestrowano dotąd łącznie 14 spraw o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej na wniosek IPN, przy czym 13 wniosków (Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie) dotyczy sędziów i prokuratorów struktur Pomorskiego Okręgu Wojskowego, zaś jeden wniosek (Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie) dotyczy sędziego Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego” – czytamy na stronie SN.

Sprawa sędziego Iwulskiego

Na 21 stycznia przyszłego roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wyznaczyła terminsędziego tego sądu, prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefa Iwulskiego – poinformował niedawno PAP rzecznik tej Izby Piotr Falkowski.O zgodę na pociągnięcie sędziego Iwulskiego do odpowiedzialność karnej wystąpiła do SN Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Prokuratorzy zamierzają postawić Iwulskiemu zarzut bezprawnego skazania 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL.Z ustaleń śledczych IPN wynika, że w 1982 r. Iwulski zasiadał w składzie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który skazał robotnika z Oświęcimia Leszka W. na trzy lata więzienia za roznoszenie „antypaństwowych” ulotek przedstawiających kontury Polski okolone kolczastym drutem.„Uznał, że Leszek W. jest winny publicznego wyszydzania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a kolportując ulotki, nawołuje do zamieszek i strajków. Sąd wydał skazujący wyrok, mimo że nawet w myśl obowiązujących wówczas przepisów Kodeksu karnego i dekretu o stanie wojennym działania oskarżonego nie stanowiły przestępstwa” – podkreśliła Główna Komisja, dodając, że tę konstatację potwierdził też Sąd Najwyższy. W maju 1992 r. Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu rewizji nadzwyczajnej uniewinnił opozycjonistę.