Zmiany w UE? „Niemcy chcą państwa federalnego z rządem w Brukseli” [WIDEO]

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński opowiedział się za przyjęciem nowych traktatów Unii Europejskiej, które wzmocniłyby rolę suwerennych państw. – Wizja nowego traktatu, jaką zaprezentował wstępnie wicepremier Kaczyński, czyli UE jako państw członkowskich tworzących tę wspólnotę, na pewno nie podoba się opozycji, która raczej przychylnie patrzy na to, co proponowała prezydencja niemiecka. Państwo federalne z jednym rządem w Brukseli, jedną monetą. Taka Europa, której my nie chcemy. My chcemy Europy ojczyzn – powiedział tvp.info poseł PiS Jan Mosiński.







Jan Mosiński z PiS: Unia Europejska wymaga nowego ducha

Wicepremier Kaczyński: Chcemy konfederacji europejskiej z dużo większą swobodą państw narodowych

Andrzej Szejna z SLD: Jestem bliższy federalizmowi, wprowadzimy Polskę do strefy euro

– Myślę, że Unia Europejska wymaga nowego ducha. Gdybyśmy mówili o czymś nowym, co wzmacniałoby państwa członkowskie, to bez wątpienia mocne fundamenty uniwersalizmu chrześcijańskiego. Te fundamenty, na których tworzyli wspólnotę ojcowie założyciele, czyli De Gasperi, Schuman, Adenauer – dodał Mosiński.„Chcemy poprzez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (przyp. red. frakcję Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim) zaprezentować własny projekt kształtu konstrukcji europejskiej; mam nadzieję, że z czasem będziemy mogli zaproponować nowe traktaty unijne” – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Będziemy podejmowali ideę konfederacji europejskiej, zintegrowanej Europy która będzie realnym supermocarstwem, ale która będzie zostawiała dużo więcej swobody państwom narodowym" – dodał Kaczyński.– Unia Europejska wymaga szeregu reform. Ja jestem zwolennikiem pogłębiania integracji i wejścia do strefy euro. To będzie historyczna chwila dla polskiej Lewicy. Przyczyniliśmy się do wprowadzenia Polski do NATO, wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej, były to rządy SLD i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i wprowadzimy Polskę również do strefy euro – stwierdził poseł Lewicy Andrzej Szejna. – Mnie jest blisko do Unii, która będzie miała charakter bliższy federalizmowi, ale nie będzie rządzona tylko i wyłącznie z Brukseli. Będzie bardzo jasny podział kompetencji między państwa narodowe i instytucje europejskie, które wedle traktatów są obdarzone kompetencjami, jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska – dodał Szejna.

Minister Adam Andruszkiewicz: Superpaństwo zniszczy Zjednoczoną Europę

Mirosław Suchoń z KO: Kaczyński traktuje Polskę, jakby był jej królem

Jarosław Sachajko z Kukiz’15: Komisja Europejska próbuje zrobić z UE organizację na wzór USA albo Związku Radzieckiego

– Unia Europejska powinna pozostać zjednoczona, ale w gronie niezależnych, suwerennych państw, które prowadzą własną politykę w kontekście światopoglądowym, wartości, idei. Dążenie do jednego superpaństwa z jednym modelem ideologicznym skończy się porażką. Europa jest największą na świecie mozaiką różnorodności. Próba siłowego scalenia Starego Kontynentu może skończyć się bardzo brutalnie. Nawet rozpadem Zjednoczonej Europy. Zdecydowanie trzeba przekazywać eurokratom brukselskim i naszej opozycji, u której też takie pomysły się pojawiają, że budowa jednego superpaństwa unijnego zniszczy Zjednoczoną Europę, a nie ją umocni – przekonywał Adam Andruszkiewicz, minister w kancelarii premiera.– Jeżeli mówimy o jakiś nowych prawach, to najpierw władza musi przestrzegać tych, które są. To jest właśnie praworządność, o którą wszyscy walczymy. Jarosław Kaczyński mówiąc o Europie państw ma przede wszystkim na myśli to, żeby nikt mu się nie wtrącał w jego wydumane królestwo. Traktuje Polskę, jakby był udzielnym księciem albo królem Polski. Europa powinna być wspólnotą państw, w których demokracja jest szanowana, szanowane są prawa obywateli, ma wspólną przestrzeń gospodarczą. Taką Europę budujemy. Jarosław Kaczyński chce wyprowadzić Polskę ze wspólnot europejskich, aby z jednej strony można było korzystać ze środków finansowych, ale z drugiej strony nie przestrzegać praw, wspólnych wartości – ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.– Niestety od lat widzimy, że Komisja Europejska, różne lewicowe środowiska próbują z Unii Europejskiej, która miała w swoich założeniach być współdziałaniem gospodarczym niezależnych państw, zrobić organizację na wzór Stanów Zjednoczonych czy Związku Radzieckiego. Z jednego miasta miałoby być zarządzane całe państwo, cały kontynent. Miejmy nadzieję, że wszyscy zrozumieją, że aby być innowacyjnym, rozwijać się gospodarczo, to muszą funkcjonować niezależne państwa z własną kulturą, polityką. Przeszliśmy już takie centralne zarządzanie z Moskwy i nie przyniosło nam to nic dobrego – przekonywał poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.