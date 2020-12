Wybuch w fabryce amunicji. Są ofiary

Eksplozja w fabryce z materiałami wybuchowymi w miejscowości Casalbordino w prowincji Chieti na wschodzie Włoch – podają włoskie media. Co najmniej trzy osoby nie żyją – podała straż pożarna. Trwa ewakuacja mieszkańców okolicy wybuchu. Nie są jeszcze znane przyczyny zdarzenia.

– Do eksplozji doszło w fabryce amunicji, która znajduje się w okolicy terenu morskiego: potwierdzono mi, że trwa ewakuacja – poinformował Filippo Marinucci, burmistrz Casalbrodino w rozmowie z Rainews24.



Firma Esplodenti Sabino, do której należy fabryka, zapewnia na swojej stronie internetowej, że obecnie „wszystkie rodzaje amunicji konwencjonalnej, bomby lotnicze, systemy uzbrojenia, rakiety, miny morskie itp. są demilitaryzowane w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami”.



W wyniku eksplozji został przerwany ruch linii kolejowej Adriatica – wzdłuż wybrzeża Adriatyku – między miejscowością Fossacesia a portem w mieście Vasto.



Zginęło kilka osób. – Potwierdzam, że są ofiary. Powiedziano mi, że nie żyją trzy osoby – dodał burmistrz.



Do zdarzenia odniósł się włoski minister ds. wewnętrznych. „Od straży pożarnej dochodzi do mnie informacja o eksplozji w Casalbordino w magazynie materiałów wybuchowych”.



„Niestety są 3 ofiary, jak się dowiadujemy na gorąco” – napisał na Twitterze Carlo Sibilia. Szef resortu złożył kondolencje. „Szczery uścisk dla rodzin ofiar”.

Dai #VVF mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime. — Carlo Sibilia (@carlosibilia) December 21, 2020

Strażacy i karabinierzy badają przyczyny wybuchu.

Forte esplosione in una ditta di materiali esplodenti a @Casalbordino, provincia di @Chieti.

Sul posto i vigili del fuoco.

Il sindaco del piccolo centro ha riferito che ci sarebbero tre vittime. #IoSeguoTgr pic.twitter.com/rMKT99qnQE — Tgr Rai (@TgrRai) December 21, 2020

