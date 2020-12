„Ja oczywiście nie przyznaję się”. Policja przesłuchała Trzaskowskiego

Podejrzewam, że to szykany wobec mnie – powiedział po wyjściu z komendy policji w Warszawie Rafał Trzaskowski. W poniedziałek prezydent stolicy składał wyjaśnienia w związku z podejrzewanym wykroczeniem przeciwko przepisom porządkowym podczas prezydenckiej kampanii wyborczej.

Trzaskowski został wezwany do Komendy Rejonowej Policji przy Zakroczymskiej „w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie o wykroczenie z art. 54 Kw”.



Po wyjściu z komendy Trzaskowski wyjaśnił dziennikarzom, że stawił się na policji, żeby złożyć zeznania, „bo przyszły wnioski z Chojnic i Tarnowa postulujące wykroczenie” (podczas wieców wyborczych – PAP). (Zarzucają – PAP) „że nie miałem maski podczas wiecu wyborczego i że nie było zachowywanych za każdym razem odstępów”.



– Ja oczywiście nie przyznaję się do popełnienia żadnego wykroczenia. Jest dziwne, że w momencie, kiedy zarówno pan premier, jak i pan prezydent, jak i wszyscy politycy PiS-u ogłaszali wszem i wobec, że pokonali pandemię i że można przeprowadzić wybory już w maju, to później nakłaniają aparat państwa, żeby stawiał tego typu zarzuty za wiece w czerwcu, gdzie wszyscy politycy, pamiętam, pan premier i pan prezydent i wszyscy kandydaci występowali na wiecach bez masek – powiedział.





#wieszwiecej Polub nas

– Zachowanie policji, która jest do tego zmuszana – tak podejrzewam, ma tylko i wyłącznie znamiona szykan – ocenił.

„Nie widzę tutaj pana prezydenta”

źródło: pap

Zapytany przez PAP, kto miałby przymuszać policję, odrzekł: „Proszę zadawać to pytanie nie mi. (...) Wysuwam takie podejrzenie, bo nie widzę tutaj obok mnie pana prezydenta Andrzeja Dudy”.Rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I nadinsp. Robert Szumiata wyjaśnił, że funkcjonariusze „wykonują czynności zlecone w ramach pomocy prawnej dla dwóch jednostek z kraju”. Dodał, że chodzi o zdarzenia, do których doszło w Chojnicach i Tarnowie w czasie kampanii wyborczej.Art. 54. Kodeksu wykroczeń mówi: „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.W ostatnich tygodniach prezydent Warszawy brał udział i namawiał do udziału w proaborcyjnych manifestacjach odbywających się w trakcie pandemii. „Dziś rząd PiS próbuje pozbawić kobiety ich praw i obedrzeć z godności, to dlatego są na ulicach; naszym obowiązkiem jest być razem z nimi” –apelował w listopadzie na Facebooku polityk. Działo się to w szczycie tej fali pandemii.