Tragedia po meczu we Francji. Na oczach zawodników i dziennikarzy

Tragedia we Francji. Po niedzielnym meczu 16. kolejki Ligue 1 pomiędzy Lorient a Rennes, fragment rampy oświetleniowej służącej do pielęgnacji murawy przygniótł klubowego greenkeepera. 38-latek zmarł.

Mecz pomiędzy Lorient a Rennes rozpoczął się o godz. 17. Po jego zakończeniu na murawie pojawiły się specjalne lampy, które w okresie zimowym służą doświetleniu trawy. To pomaga zachować murawę w lepszym stanie.



Do tragicznego wydarzenia doszło kilkanaście minut po zakończeniu spotkania. Wtedy ciężka konstrukcja z nieznanych przyczyn zwaliła się na 38-letniego mężczyznę. Świadkami tego wydarzenia byli m.in. piłkarze Rennes.



– Widziałem wszystko na własne oczy – opowiadał wypożyczony do Rennes z Interu Brazylijczyk Dalbert. Na stadionie obecni byli także pracownicy stacji telewizyjnej Canal+.

�� Tragique accident après le match #FCLSRFC Lorient-Rennes : un jardinier de 38 ans, père de trois enfants, est mort écrasé par des projecteurs après la chute d'une rampe de lumières https://t.co/lbyHq72Vy5 pic.twitter.com/9PXyXr2NYE — Le Parisien (@le_Parisien) December 20, 2020

źródło: „Le Parisien”, Canal+

– Gracze Rennes są całkowicie spanikowani. Lekarze walczą o życie mężczyzny – relacjonował.Niestety, nie udało się uratować życia mężczyzny. Po trwającej blisko godzinę akcji ratunkowej, mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Osierocił trójkę dzieci.